СБУ повідомила про підозру російському генералу через катування жителів Ягідного в 2022-му

Служба безпеки України назвала ім’я генерала Росії, якого підозрює в організації катування мешканців Ягідного на Чернігівщині у 2022 році.

За повідомленням, СБУ зібрала доказову базу в цій справі на російського генерал-майора Дениса Барілу. У березні 2022 року він командував 55-ю окремою мотострілецькою бригадою 41-ї загальновійськової армії центрального військового округу РФ.

Слідство встановило, що з’єднання Баріли брало участь в окупації селища Ягідне неподалік Чернігова. Після захоплення громади російські військові під його керівництвом, погрожуючи розстрілом, ув’язнили до підвалу місцевої школи 369 цивільних мешканців, у тому числі 69 неповнолітніх, серед яких були немовлята.

Жителів селища тримали в антисанітарних умовах підземного приміщення, де на одну людину припадало менше ніж пів квадратного метра площі. У підвалі не було вентиляції, освітлення, водопостачання, каналізації та спальних місць.





«За даними слідства, потерпілим забороняли виходити на свіже повітря, не надавали меддопомогу і тримали без достатньої кількості води та їжі. Унаслідок цього загинуло 10 мирних жителів. Тривалий час їхні тіла залишались у підвалі серед живих», – йдеться в повідомленні.

СБУ заочно повідомила Барілі про підозру в порушенні законів та звичаїв війни, «тривають комплексні заходи, щоб знайти його і покарати».

Денис Баріло не коментував підозру публічно.

У березні 2024 року Чернігівський районний суд виніс вирок 15 російським військовослужбовцям, які в березні 2022 року тримали 368 жителів села Ягідне на Чернігівщині у підвалі. Суд ухвалив рішення призначити їм 12 років ув’язнення з дня фактичного затримання засуджених.

Росія від початку повномасштабного вторгнення в Україну заперечує будь-які воєнні злочини, як і відкидає звинувачення у вбивствах цивільних.