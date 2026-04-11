Лубінець повідомив про стан 7 цивільних, яких повернули з полону

Серед 182 людей, яких Україна звільнила з полону в ході обміну 11 квітня – семеро цивільних, повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Він підкреслив, що російські окупанти «фактично викрали» цих людей: їх позбавили волі без законних підстав і утримували в місцях несвободи без суду та слідства.

«Це складний трек перемовин — звільнення незаконно утримуваних цивільних осіб. Над цим працювала перемовна група Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Процес був підсилений з моєї сторони: велася гуманітарна комунікація з російською уповноваженою з прав людини Т. Москальковою», – заявив омбудсман.

Він уточнив, що за результатами переговорів вдалося повернути молодих хлопців, переважно 2000-х років народження. Вони родом із Харківщини, Київщини, Херсонщини та Донеччини, незаконно утримувалися з 2022 року.

«Усіх їх без жодних на те підстав викрали із власних домівок, затримували на блокпостах. Одного українця викрали, коли він прямував до свого батька. Повернуті додому мають тяжкий психологічний стан, травми та хвороби. Зокрема, один зі звільнених має критичний стан здоровʼя: черепно-мозкову травму, забої внутрішніх органів, спалену шкіру через тортури», – розповів Лубінець.

Посадовець вказав на пряме порушення Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни.

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими раніше уточнив, що практично всі звільнені бранці, як військові, так і цивільні, утримувалися в полоні з 2022 року. Зокрема, вдалося звільнити 25 офіцерів, яких раніше російська сторона відмовлялася обмінювати.

«Більша половина визволених сьогодні Захисників потрапила в полон під час оборони Маріуполя. Додому також повертаються декілька військовослужбовців Національної Гвардії, поневолених під час окупації ЧАЕС у перші дні повномасштабного вторгнення. Вік наймолодшого звільненого – 22 роки, найстаршому виповнилося – 63 роки», – повідомили в установі.

Штаб подякував Сполученим Штатам та Об’єднаним Арабським Еміратам за сприяння в організації обміну.

11 квітня відбувся черговий обмін полоненими між Україною і Росією – додому повернулися 175 українських військових і семеро цивільних.

Раніше голова Офісу президента Кирило Буданов, виступаючи з нагоди річниці створення Координаційного штабу поводження з військовополоненими 26 березня заявив, що робота над новими обмінами полоненими триває.

Буданов розповів, що кожному обміну передують місяці складних переговорів і великої спільної роботи. Він згадав про допомогу партнерів, без яких багато обмінів було б дуже складно або й майже неможливо організувати.

Президент України Володимир Зеленський у зверненні 26 березня з нагоди четвертої річниці створення Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими повідомив, що за чотири роки додому вдалося повернути 8669 українських громадян – військових і цивільних.