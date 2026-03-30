Координаційний штаб: Росія завербувала до армії понад 27 тисяч іноземців, сотні з них – у полоні

Україна взяла в полон сотні іноземців, які воювали на боці Росії, заявив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими 30 березня.

Зокрема, серед них є вихідці з країн арабського світу – штаб називає Єгипет, Ємен, Сомалі, Ірак, Алжир, Сирію, Марокко та Йорданію.

«Загалом в українському полоні перебувають сотні іноземців, і їх кількість продовжує зростати. Щотижня Сили оборони України беруть у полон від одного до трьох громадян третіх країн, яких кремлівський режим фактично відправляє на вірну смерть», – йдеться в повідомленні.

Штаб посилається на свій проєкт «Хочу жить», який опублікував дані понад 10 тисяч ідентифікованих живих та загиблих іноземців у російській армії:

«Всього на даний момент відомо про 27 407 іноземних громадян зі 135 країн світу, завербованих в російську армію. Тільки у 2025 році в окупаційних військах РФ опинилися сотні вихідців з арабомовних країн Африки та Ближнього Сходу», – додає установа.





Координаційний штаб зазначив, що всі полонені стверджують, що вирушили до Росії на заробітки, але зрештою опинилися на передовій.

У лютому міністр закордонних справ Гани Самуель Окудзето Аблаква повідомив, що під час свого візиту до України зміг поспілкуватися з двома громадянами Гани, які воювали на боці Росії, потрапили в полон й утримуються в українському таборі для військовополонених.

Bloomberg 2024 року стверджував, що вирушити на війну пропонували багатьом іноземним студентам, які приїжджали вчитися до Росії. Російська влада погрожує їм непродовженням віз, якщо вони не погодяться підписати контракт із міністерством оборони. Таку ж тактику застосовували і стосовно африканців – власників робочих віз, пише агенція.



