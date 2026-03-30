ОГП: російським суддям повідомили про підозру за вироки полоненим українським військовим

Двом суддям 2-го Західного окружного військового суду РФ повідомили про підозру за вироки українським військовополоненим, повідомляє Офіс генерального прокурора 30 березня.

За даними відомства, у вересні 2025 року судді ухвалили вироки українським військовим 95-ї десантно-штурмової та 21-ї механізованої бригад Збройних сил України, які потрапили в полон під час бойових дій.





Їх засудили до 16 років позбавлення волі, як зазначає прокуратура, за сам факт участі у війні на боці України.

«Міжнародне право прямо забороняє карати військовополонених за участь у бойових діях. Попри це, судді використали суд як інструмент покарання та легалізації незаконного утримання», – йдеться в повідомленні.

Українські правоохоронці регулярно повідомляють про розслідування щодо російських суддів, які виносять вироки військовим і цивільним громадянам України. Зокрема, у вересні 2025 року СБУ заочно повідомила про підозру судді Південного окружного військового суду в Росії Костянтину Простову за вироки полоненим захисникам Маріуполя.