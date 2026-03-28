«Робитиму все, щоб зупинити Путіна». Історія швейцарця, який воював в Україні

З початком масштабного вторгнення Росії до України уродженець швейцарського Цюриха Джона Нейдхарт вступив до Інтернаціонального легіону і брав участь у бойових діях на Донбасі та Харківщині, зокрема у контрнаступі і звільненні українських земель від армії Росії. У лавах ЗСУ є понад десяток швейцарців, але вони воюють приховано, щоб не наразитися на проблеми вдома. Джона Нейдхарт – єдиний, хто публічно заявив про свою службу. І тепер на батьківщині його звинувачують у незаконній участі у війні.

Влітку 2024 року на демонстрації солідарності з Україною в Цюриху серед людей з українськими прапорами стояв і високий чоловік на ім’я Джона Нейдхарт. За швейцарськими законами служба в іноземній армії може обернутися для нього тюремним ув'язненням. Але Нейдхарт не ховається. Його історія привернула увагу документалістки Олени Сосенко з Рівного, яка вирішила зняти фільм про швейцарця, що вирушив захищати Україну.

Уже понад 10 років Олена Сосенко з Рівного працює незалежним міжнародним консультантом з агрострахування. Вона об’їздила майже всю Європу, побувала в Аргентині, Бутані, Перу, Чилі, Японії і навіть в Антарктиді. Захопилася відеозйомкою. Курс зі сценарної справи в Паризькій міжнародній кіношколі та майстер-класи допомагають Олені бачити світ через об’єктив камери.

Після лютого 2022 року Олена бере участь у кінопроєктах швейцарських журналісток Гелени Шмід та Яни Андерт. Влітку вийшов аналітичний сюжет «Зґвалтування як зброя: сексуалізоване насильство на війні в Україні». Олена брала участь і в телепроєкті про евакуацію з «Азовсталі». За участю Олени для швейцарського телебачення створювався сюжет про возз’єднання у Швейцарії різних поколінь українських сімей, яких російська агресія змусила покинути дім. На сьогодні у Швейцарії живуть понад 72 тисячі жителів України.

Влітку 2024 року на демонстрації солідарності з Україною в Цюриху Олена познайомилася зі швейцарцем Джоною Нейдхартом, який майже два роки служив добровольцем в Іноземному легіоні Збройних сил України. Швейцарія заявляє про нейтралітет щодо міжнародних воєнних конфліктів, вступ швейцарського громадянина на найману військову службу без дозволу влади є кримінальним злочином.

"Я хотела понять, какие мотивы двигали Йоной, почему он решил защищать украинцев и Украину даже вопреки требованиям швейцарского законодательства, – объясняет Сосенко. – Мы разговорились. Йона произвел на меня впечатление открытого и глубоко чувствующего человека с четкой жизненной позицией и готовностью защищать свои убеждения. Я стала записывать видео с ним и его друзьями. Вскоре у меня возник план фильма".

Відеопрезентація «Швейцарський доброволець в Україні Джона Нейдхарт»:

Джона Нейдхарт народився 24 листопада 1987 року в Цюриху. Єдина дитина в сім’ї, яка перебуває в громаді Церкви Ісуса Христа і святих останніх днів.

Батько – швейцарець, мати – полька. Закінчив Літературну гімназію в Цюриху, служив у Швейцарській армії, вивчав у Берні англійську та французьку літературу і лінгвістику, вступив до магістратури, готувався працювати в системі освіти.

Прадід Джони Францишек Мах служив в армії Польщі. У 1939 році його стратили в Катині, як і ще понад 20 тисяч насильно вивезених на радянську територію польських офіцерів та інших громадян. Бабуся Онората Мостовий-Барнат переховувала євреїв від нацистів під час Другої світової війни. Предок за материнською лінією Евгеніуш Бажак був архиєпископом і ректором духовної семінарії у Львові.

Бог хоче, щоб я захищав Україну

Після масштабного вторгнення Росії в Україну і заяви українського президента Володимира Зеленського про формування Іноземного легіону ЗСУ Джона Нейдхарт зрозумів: «Бог хоче, щоб я захищав Україну». Сім’я його підтримала.

У перших числах березня 2022 року 34-річний швейцарець вирушив до Львова. У ті дні через західний кордон України до європейських країн йшли мільйони людей, рятуючись від війни. Дев’ятого березня Джона Нейдхарт підписав контракт легіонера української армії.

21 місяць служби в українській армії Джона згодом описав у своїй книзі «Швейцарський солдат в Україні». Писав він її в Києві після завершення контракту у 2024 році.

«Мені соромно за Швейцарію!»

У своїй книзі Джона пояснює, чому він вимагає, щоб швейцарський народ і держава переглянули своє ставлення до нейтралітету. Критикує політичну слабкість і недалекоглядність керівництва ЄС і НАТО. Закликає рішуче захищати українців, свободу і права людини, верховенство міжнародних законів.

Я зробив це, щоб привернути увагу до необхідності захисту України і демократії

У червні 2024 року Джону Нейдхарта затримали у Швейцарії, після того як він розповів журналісту Blick про свою службу в українській армії: «Я зробив це, щоб привернути увагу до необхідності захисту України і демократії».

Він здався владі, військова юстиція почала розслідування. Ситуація привернула увагу юристів і преси. Низка швейцарських політиків, зокрема із Соціал-демократичної партії, заявили, що Швейцарія могла б амністувати своїх громадян-добровольців, які захищають країни, що стали жертвами агресії, як Україна. Минулої осені швейцарський парламент проголосував проти такої ініціативи.

Швейцарія ховається в кущах нейтралітету... Я робитиму все можливе, щоб зупинити Путіна

«Трагічно, що Швейцарія ховається в кущах нейтралітету замість того, щоб відкрито протистояти терористичній державі Росії. Мені соромно за Швейцарію! Я робитиму все можливе, щоб зупинити Путіна», – говорить Джона.

Незважаючи на заборону покидати Швейцарію, на початку минулого року він повернувся в Україну і підписав трирічний контракт з елітною 3-ю штурмовою бригадою ЗСУ. Однак у червні був змушений достроково перервати службу в українській армії через слабке здоров’я матері, яка давно боролася з тяжкою хворобою. Після її смерті Нейдхарт знову постав перед швейцарською владою

З подивом виявляв, що навіть серед представників освічених і впливових кіл є люди, які погано розуміють масштаби і небезпеку російської війни

«Я вдячний людям і долі за можливість допомагати в захисті України, – пояснює Нейдхарт. – З 2024 року часто зустрічаюся з журналістами, розповідаю про свій воєнний досвід в Україні. Матеріали вийшли у пресі та на телебаченні у Швейцарії, Австрії, Польщі, Україні та інших країнах. У соціальних мережах теж широко розійшлося. Багато людей постійно думають над тим, як зробити Росію безпечною для світу. Історичний досвід переконує, що російські правителі визнають тільки силу. Своїми поглядами на цю тему я також ділився на лекціях у Бадені, Женеві та Аарау. І щоразу я з подивом виявляв, що навіть серед представників освічених і впливових кіл є люди, які погано розуміють масштаби і небезпеку російської війни».

Джона Нейдхарт – не єдиний швейцарець, який вирушив добровольцем в Україну. Минулого року швейцарська військова юстиція повідомляла про розслідування щодо 14 швейцарських громадян, підозрюваних в участі в бойових діях на боці української армії. Нейдхарт серед них. Йому заборонили працювати у Швейцарії у сфері освіти. Він знайшов тимчасову зайнятість у галузі громадського харчування. Рішення швейцарського суду в його справі ще не ухвалене, розслідування може зайняти кілька років. Як рецидивісту, швейцарському солдату, який захищав Україну, загрожує до 4,5 років тюремного ув’язнення.

Я маю намір і далі критикувати лицемірство швейцарського нейтралітету і закликати до всебічної підтримки України

«18 грудня минулого року Аві Мотолу засудили до 18 місяців позбавлення волі умовно з іспитовим строком 4 роки, – наводить приклад Джона. – Як і я, Аві – громадянин Швейцарії, який воював за Україну. На мій погляд, його засудження – боягузливий політичний маневр Швейцарії, про що я сказав на швейцарському телебаченні. Мені повідомили, що мою справу передано зі швейцарської військової юстиції до Федеральної прокуратури країни – мене намагаються звинуватити у воєнних злочинах. У свою чергу я маю намір і далі критикувати лицемірство швейцарського нейтралітету і закликати до всебічної підтримки України».



