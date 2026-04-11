Відбувся новий обмін полоненими: Україна повернула додому ще 175 військових – Зеленський

Відбувся черговий обмін полоненими між Україною і Росією, повідомив президент Володимир Зеленський у суботу, 11 квітня.

«Наші повертаються додому. 175 військових. Воїни Збройних Сил, нацгвардійці, прикордонники. Рядові, сержанти та офіцери. І семеро цивільних. Наші воїни захищали Україну на різних напрямках: у Маріуполі, на ЧАЕС, на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському, Київському, Курському напрямках. Серед них є поранені. Більшість була в полоні з 2022 року. І нарешті – вдома», – зазначив президент.

Зеленський також подякував кожному підрозділу, який «поповнює наш обмінний фонд і цим наближає повернення наших людей».

«Повернути всіх із російського полону для нас принципово. Дякую кожному у світі, хто допомагає нам у цьому», – підсумував глава держави.

Згодлм керівник Офісу президента Кирило Буданов уточнив, що додому повернулось 182 українців: 175 військовослужбовців та 7 цивільних громадян.





Раніше голова Офісу президента Кирило Буданов, виступаючи з нагоди річниці створення Координаційного штабу поводження з військовополоненими 26 березня заявив, що робота над новими обмінами полоненими триває, заявив

«За час роботи штабу відбулося понад 70 обмінів. Понад вісім з половиною тисяч наших людей повернулися додому і почули найважливіші слова: «Ти вдома. Ти в Україні», – зазначив він.

Буданов розповів, що кожному обміну передують місяці складних переговорів і великої спільної роботи. Він згадав про допомогу партнерів, без яких багато обмінів було б дуже складно або й майже неможливо організувати.

Президент України Володимир Зеленський у зверненні 26 березня з нагоди четвертої річниці створення Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими повідомив, що за чотири роки додому вдалося повернути 8669 українських громадян – військових і цивільних.

5 і 6 березня Україна й Росія також провели обмін полоненими. Україна змогла повернути 500 військових з російського полону. Домовленості про цей обмін було досягнуто на перемовинах у Женеві у лютому.



