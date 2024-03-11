Суд виніс вирок 15 військовим РФ через утримання 368 людей у підвалі школи у Ягідному

Чернігівський районний суд 11 березня виніс вирок 15 російським військовослужбовцям, які в березні 2022 року тримали 368 жителів села Ягідне на Чернігівщині у підвалі.

15 військових російської армії обвинувачують у порушенні законів і звичаїв війни. Суд ухвалив рішення призначити їм 12 років ув’язнення з дня фактичного затримання засуджених. Як повідомив Суспільному прокурор Сергій Крупко, місце перебування військових, які отримали вирок, наразі невідоме.

За даними слідства, російські військові утримували людей в підвалі Ягідного з 3 по 31 березня 2022 року. У приміщенні площею 197 квадратних метрів майже місяць перебували 368 потерпілих, серед яких 69 дітей. Наймолодшій дитині було півтора місяці, а найстаршому за віком заручнику – 93 роки.

За цей час через неналежні умови у підвалі померли 10 людей, повідомили у відомстві.

Прокуратура вважає, що людей, які утримувалися у підвалі, використовували як «живий щит», оскільки приміщення школи було «штабом» військ РФ.

Справу Ягідного почали розглядати в суді в серпні 2023 року, за цей час дали свідчення 84 потерпілих.

В Україні вже винесли кілька вироків щодо воєнних злочинів російських військових під час повномасштабного вторгнення в Україну. Першим стало засудження у травні минулого до довічного позбавлення волі російського військовослужбовця Вадима Шишимаріна.

Росія від початку повномасштабного вторгнення в Україну заперечує будь-які воєнні злочини, як і відкидає звинувачення у вбивствах цивільних.