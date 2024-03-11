Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Події

Суд виніс вирок 15 військовим РФ через утримання 368 людей у підвалі школи у Ягідному

Написи на стінах та дверях в підвалі школи в Ягідному, поблизу Чернігова, зроблені місцевими жителями під час окупації. Зокрема, написані імена людей, які загинули під час російської окупації їхнього села. Ягідне, 12 квітня 2022 року
Написи на стінах та дверях в підвалі школи в Ягідному, поблизу Чернігова, зроблені місцевими жителями під час окупації. Зокрема, написані імена людей, які загинули під час російської окупації їхнього села. Ягідне, 12 квітня 2022 року

Чернігівський районний суд 11 березня виніс вирок 15 російським військовослужбовцям, які в березні 2022 року тримали 368 жителів села Ягідне на Чернігівщині у підвалі.

15 військових російської армії обвинувачують у порушенні законів і звичаїв війни. Суд ухвалив рішення призначити їм 12 років ув’язнення з дня фактичного затримання засуджених. Як повідомив Суспільному прокурор Сергій Крупко, місце перебування військових, які отримали вирок, наразі невідоме.

За даними слідства, російські військові утримували людей в підвалі Ягідного з 3 по 31 березня 2022 року. У приміщенні площею 197 квадратних метрів майже місяць перебували 368 потерпілих, серед яких 69 дітей. Наймолодшій дитині було півтора місяці, а найстаршому за віком заручнику – 93 роки.

За цей час через неналежні умови у підвалі померли 10 людей, повідомили у відомстві.

Прокуратура вважає, що людей, які утримувалися у підвалі, використовували як «живий щит», оскільки приміщення школи було «штабом» військ РФ.

Справу Ягідного почали розглядати в суді в серпні 2023 року, за цей час дали свідчення 84 потерпілих.

В Україні вже винесли кілька вироків щодо воєнних злочинів російських військових під час повномасштабного вторгнення в Україну. Першим стало засудження у травні минулого до довічного позбавлення волі російського військовослужбовця Вадима Шишимаріна.

Росія від початку повномасштабного вторгнення в Україну заперечує будь-які воєнні злочини, як і відкидає звинувачення у вбивствах цивільних.

Форум

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG