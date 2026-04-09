Прокуратура: офіцера ФСБ підозрюють у катуванні цивільних на Київщині

Київська область, весна 2022 року

Офіс генерального прокурора повідомив про підозру співробітнику російської ФСБ через катування цивільних під час окупації Київської області, повідомляє пресслужба відомства 9 квітня.

Російського посадовця звинувачують у порушенні законів і звичаїв війни.

За даними слідства, навесні 2022 року військові 83-ї окремої десантно-штурмової бригади російської армії окупували селище Димер на Вишгородщині. На території підприємства «Альфа-Ленд» вони облаштували базу, а в ливарному цеху – місце для незаконного утримання цивільних.

Офіс генпрокурора уточнює, що старший офіцер ФСБ діяв разом із військовими підрозділу і в період з 21 по 25 березня, знаючи, що перед ним цивільні, застосовував до них насильство.

«Під час допитів людей били руками, ногами та прикладами зброї, змушували стояти на колінах і залякували пострілами. Від них вимагали зізнань у співпраці з українськими військовими. Такими діями потерпілим завдано сильного фізичного болю та моральних страждань», – йдеться в повідомленні.

Головне управління розвідки України повідомило, допомогло встановити особу підозрюваного співробітника ФСБ – його ідентифікували як підполковника служби Сергія Олександровича Олєйнічука.

«Спільними зусиллями ГУР МО України та слідчих Національної поліції встановлено, що Олєйнічук відігравав ключову роль у цій системі в ролі «куратора» від ФСБ, відповідального за так звані «фільтраційні» заходи», – повідомляє розвідка.

Читайте також: Росія називає трагедію Бучі «постановкою». Розслідування Радіо Свобода доводять: це був воєнний злочин

Київська область, яка частково перебувала під російською окупацією з 24 лютого до 31 березня 2022 року, була звільнена від російських військ на початку квітня 2022 року. Після відступу військових РФ у визволених містах і селах були зафіксовані масові випадки убивств цивільних жителів і зібрані численні свідчення про звірства військових РФ.

За інформацією Архівного відділу Бучанської міської ради, за період російської окупації в Бучанській громаді загинули 554 цивільних людини.

Росія заперечує причетність своїх військ до масових вбивств цивільних, зокрема, в Бучі. Міністерство оборони РФ стверджувало, що за час перебування російських військ у цьому місті «жоден місцевий житель не постраждав від будь-яких насильницьких дій», а президент РФ Путін назвав масові розстріли у Бучі «фейком» і «провокацією».

31 березня українські військові звільнили місто Буча на Київщині від російської окупації. За понад місяць перебування міста під контролем військових РФ, багато цивільних піддавалися тортурам і були убиті. Українські та міжнародні посадовці визнали це воєнним злочином Росії.
