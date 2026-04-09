СБУ підозрює екснардепа Деркача в привласненні заповідної землі в Києві

Колишній народний депутат Андрій Деркач, ймовірно, причетний до оборудки з привласнення земель природно-заповідного фонду Києва на понад 595 мільйонів гривень – про це заявила Служба безпеки України 9 квітня.

СБУ встановила, що під час каденції в парламенті до 2019 року фігурант привласнив 41,5 гектари земель заповідної землі у Києві:

«Це становить майже 50% від загальної площі цієї природоохоронної зони. Для реалізації схеми фігурант залучив спільників, які на той час перебували на посадах керівника Обухівського райвідділу Держкомзему та голови Обухівської райдержадміністрації».

За твердженням служби, учасники оборудки підробили землевпорядну документацію та внесли недостовірні дані у Державний земельний кадастр. Згодом вони намагалися легалізувати привласнення землі після «численних поділів, обʼєднань і перепродажів», оформивши ділянки на оточення Деркача.





Слідчі СБУ повідомили трьом фігурантам про підозру за статтями про привласнення майна та легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом.

Ексочільника Обухівської РДА, зазначає відомство, затримали. У разі визнання винним йому загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

«Оскільки Деркач та його спільник – екскерівник Обухівського райвідділу Держкомзему столичного регіоні – переховуються за межами України, їм заочно повідомлено про підозру. Тривають комплексні заходи для притягнення їх до відповідальності», – додає СБУ.

Деркач не коментував звинувачення публічно.

У 2023 році Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершили розслідування за підозрою у державній зраді та незаконному збагаченні щодо Андрія Деркача.

З початку повномасштабного вторгнення РФ Андрій Деркач у Верховній Раді не з’являвся. Його депутатські повноваження були припинені. До великої війни Деркач був частим гостем на телеканалах, які пов’язують із кумом Путіна Віктором Медведчуком. У його виступах лунали наративи, які активно просуває російська пропаганда, зокрема, про «зовнішнє управління».​

Крім звинувачень в Україні, США також звинувачують Деркача у відмиванні грошей та порушенні санкцій, запроваджених проти нього в США у 2020 році за звинуваченням у сприянні втручанню Росії у президентські вибори.

У січні цього року президент Володимир Зеленський припинив громадянство України для Андрія Деркача. Він перебуває у розшуку.



