Тимошенко заявляє про замовну справу проти неї, бо «вибори наближаються»

Порушену антикорупційними органами справу проти себе лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко вважає замовною і пов’язує її з наближенням виборів. Про це вона сказала 8 квітрня в етері Радіо Свобода.

«Вибори наближаються. Я переконана і вірю в це. Вірю, що мирні переговори йдуть, адміністрація президента прекрасно це знає. І тому зараз запахло такими речами. Почалися такі розправи», – твердить очільниця представленої в парламенті політичної сили.

За словами Юлії Тимошенко, виконавці – це Національне антикорупціне бюро України і Спеціалізована антикорупційна прокуратура, а замовника вона назвати не змогла. Каже, що коли влада зміниться, «детективи і судді самі розкажуть, хто їм це замовляв».

8 квітня НАБУ і САП заявили про завершення досудового розслідування в справі керівниці однієї з депутатських фракцій Верховної Ради. У НАБУ не уточнювали прізвища депутатки, але з обставин справи зрозуміло, що йдеться про Юлію Тимошенко. За даними слідства, в грудні 2025 року підозрювана почала домовлятися з окремими депутатами Верховної Ради про систему винагород за лояльні голосування – йшлося про «сталий механізм співпраці з виплатами наперед».