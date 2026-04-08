Тимошенко про «замовників», 40 тисяч доларів, НАБУ, команду «зверху», агента ГУР

Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершили досудове розслідування у справі керівниці однієї з депутатських фракцій Верховної Ради. Її підозрюють у пропозиції надати неправомірну вигоду народним депутатам України.

За даними слідства, у грудні 2025 року підозрювана почала домовлятися з окремими парламентарями про систему винагород за лояльні голосування – йшлося про «сталий механізм співпраці з виплатами наперед».

У НАБУ не уточнюють прізвища депутатки, але обставин справи зрозуміло, що йдеться про Юлію Тимошенко.

Всі докази зібрані, документи передали на ознайомлення адвокатам Тимошенко. Після чого складається обвинувальний акт і справа йде до суду.

Про деталі слідства ми розпитали саму Юлію Тимошенко. Вона стверджує, що на неї чинять тиск.

Хто це робить та чому?

Якою була мета розмови з депутатом, яка зафіксована на плівках?

А також ми розпитали Станіслава Броневицького, прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (у 2020–2024 роках) та Олену Щербан, заступницю виконавчого директора Центру протидії корупції про перспективи справи Юлії Тимошенко.

