Тимошенко про «замовників», 40 тисяч доларів, НАБУ, команду «зверху», агента ГУР

Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершили досудове розслідування у справі керівниці однієї з депутатських фракцій Верховної Ради. Її підозрюють у пропозиції надати неправомірну вигоду народним депутатам України.
За даними слідства, у грудні 2025 року підозрювана почала домовлятися з окремими парламентарями про систему винагород за лояльні голосування – йшлося про «сталий механізм співпраці з виплатами наперед».
У НАБУ не уточнюють прізвища депутатки, але обставин справи зрозуміло, що йдеться про Юлію Тимошенко.
Всі докази зібрані, документи передали на ознайомлення адвокатам Тимошенко. Після чого складається обвинувальний акт і справа йде до суду.
Про деталі слідства ми розпитали саму Юлію Тимошенко. Вона стверджує, що на неї чинять тиск.
- Хто це робить та чому?
- Якою була мета розмови з депутатом, яка зафіксована на плівках?
А також ми розпитали Станіслава Броневицького, прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (у 2020–2024 роках) та Олену Щербан, заступницю виконавчого директора Центру протидії корупції про перспективи справи Юлії Тимошенко.
- Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура 14 січня повідомили про оголошення підозри Юлії Тимошенко за частиною 4 статті 369 КК України («Пропозиція, обіцянка або надання такої особі неправомірної вигоди (грошей, майна, послуг, переваг»). Її підозрюють у тому, що вона ініціювала переговори з окремими парламентарями щодо «системного механізму надання неправомірної вигоди в обмін на лояльну поведінку під час голосувань».
- Тимошенко зранку 14 січня після завершення обшуку в офісі партії «Батьківщина» в Києві заявила, що вважає дії щодо себе проявом «політичного замовлення» і «категорично відкидає всі абсурдні звинувачення».
- 16 січня Вищий антикорупційний суд обрав для Тимошенко запобіжний захід у вигляді застави – понад 33 мільйона гривень і наклав на неї низку процесуальних обов’язків. Зокрема, Тимошенко не може виїздити на межі Київської області без дозволу детектива НАБУ та прокурора САП. Вона також має здати закордонний паспорт.
- Юлія Тимошенко перед винесенням рішення назвала звинувачення проти себе провокацією, а матеріали справи сфальшованими.
