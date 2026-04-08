НАБУ заявило про завершення досудового розслідування щодо Тимошенко

Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура заявили про завершення досудового розслідування у справі керівниці однієї з депутатських фракцій Верховної Ради.

Її підозрюють у пропозиції надати неправомірну вигоду народним депутатам України.

За даними слідства, у грудні 2025 року підозрювана почала домовлятися з окремими парламентарями про систему винагород за лояльні голосування – йшлося про «сталий механізм співпраці з виплатами наперед».

У НАБУ не уточнюють прізвища депутатки, але обставин справи зрозуміло, що йдеться про Юлію Тимошенко.

Читайте також: Нові деталі справи: Тимошенко «писав» агент НАБУ чи ГУР?

Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура 14 січня повідомили про оголошення підозри Юлії Тимошенко за частиною 4 статті 369 КК України («Пропозиція, обіцянка або надання такої особі неправомірної вигоди (грошей, майна, послуг, переваг»). Її підозрюють у тому, що вона ініціювала переговори з окремими парламентарями щодо «системного механізму надання неправомірної вигоди в обмін на лояльну поведінку під час голосувань».

Тимошенко зранку 14 січня після завершення обшуку в офісі партії «Батьківщина» в Києві заявила, що вважає дії щодо себе проявом «політичного замовлення» і «категорично відкидає всі абсурдні звинувачення».

16 січня Вищий антикорупційний суд обрав для Тимошенко запобіжний захід у вигляді застави – понад 33 мільйона гривень і наклав на неї низку процесуальних обов’язків. Зокрема, Тимошенко не може виїздити на межі Київської області без дозволу детектива НАБУ та прокурора САП. Вона також має здати закордонний паспорт.

Юлія Тимошенко перед винесенням рішення назвала звинувачення проти себе провокацією, а матеріали справи сфальшованими.