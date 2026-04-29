«Важко пробивати допомогу Україні, коли такі кошти йдуть на розкіш». Квартира Ахметова в Монако: чи є проблема?

В Україні широкий резонанс викликала інформація бізнес-агенції новин Bloomberg про купівлю найбагатшою людиною України Рінатом Ахметовим однієї з найдорожчих – якщо взагалі не найдорожчої – квартир у світі вартістю понад пів мільярда доларів в Князівстві Монако. Це далеко не перша супердорога нерухомість в Європі, яку купив Ахметов, компанія якого підкреслює, що покупка сталася до широкомасштабної війни Росії проти України.
Але чи є тут проблеми? Як це впливає на імідж України, яка є однією з найбідніших держав Європи і, до того ж, постійно просить про допомогу в Заходу?
«Одна з найдорожчих квартир в історії»
Ціна апартаментів, придбаних в Монако Рінатом Ахметовим, становить понад 550 мільйонів доларів.
Апартаменти преміум-класу мають п’ять поверхів і 21 кімнату в будівлі Le Renzo і загальна площа становить понад 2500 квадратних метрів. Причому в ці площі не враховані тераси і балкони з виглядом на море. Також апартаменти мають приватний басейн, джакузі і принаймні вісім паркомісць.
«Мільярдер Рінат Ахметов, найбагатша людина України, купив величезні, розташовані на п’яти поверхах, апартаменти в найпрестижнішій новобудові Монако за приголомшливий 471 мільйон євро ($554 мільйонів), що робить це одну з найбільших поодиноких купівель нерухомості в історії», – пише агенція Bloomberg.
Апартаменти з виглядом на Середземне море, що їх придбала компанія Ахметова, розташовані в районі Mareterra в Монако. Будівлю зведено на теренах, відвойованих у моря і її відкривав у 2024 році принц Монако Альберт Другий.
До війни чи під час війни?
Ключове питання тут: чи Рінат Ахметов і його компанія купують таку супердорогу нерухомість в Монако під час широкомасштабної війни?
З одного боку, принц Монако відкривав комплекс суперапартаментів та віл у 2024 році.
Але, з іншого боку, компанія Ахметова SCM на запит Bloomberg відповіла, що придбання нерухомості відбулося ще в 2021 році – тобто до початку російської агресії, хоча й під час конфлікту на рідному для Ріната Ахметова Донбасі, який почався у 2014 році.
«Міжнародний портфель інвестицій SCM включає окремі нерухомості преміум-класу за останні десять років, і про це було неодноразово заявлено публічно. Серед активів є і проєкт Le Renzo, в який ми інвестували на первинному ринку в 2021 році», – йдеться в заяві компанії SCM.
Bloomberg пише, що угода про придбання в князівстві «була ухвалена перед вторгненням Росії в Україну в 2022 році. Війна згодом спричинила потрясіння в його бізнес-імперії, що включало удари по енергетичних активах в його рідній країні».
За даними видання, активи Ахметова сягають вартості в понад сім мільярдів доларів, згідно з Індексом мільярдерів Bloomberg. Все це сконцентровано переважно в SCM, яка має активи та інвестиції в металургії, вугільній галузі та енергетиці, на додаток до активів у нерухомості.
Не лише Монако
Нерухомість у Монако є не першою розкішною нерухомістю Ріната Ахметова на Заході.
Так, в 2023 році співробітники Міжнародного консорціуму журналістів-розслідувачів (ICIJ) проаналізували низку документів, у яких фігурував у тому числі і найбагатший українець.
У ході роботи з цими документами розслідувачі з’ясували, що Ахметов «тишком-нишком» придбав люксусову нерухомість у самісінькому центрі Лондона, а саме: на межі двох найфешенебельніших районів британської столиці – Найтсбріджа і Челсі.
Ідеться про 5-зірковий житловий комплекс, який був зведений на місці історичних військових казарм Челсі. Саме через своє розташування цей комплекс отримав назву Chelsea Barracks, або ж Казарми Челсі.
Відтак, як стверджували розслідувачі, український мільярдер заплатив 122 мільйони доларів за право бути «анонімним» власником нерухомості за однією із найпрестижніших лондонських адрес: Шовковичний майдан, 1, або ж 1 Mulberry Square.
Тоді також нерухомість була придбана до широкомасштабної війни Росії проти України, хоча і стало відомо про це придбання в 2023 році.
Bloomberg нині пише, що Ахметов асоціюється і з іншими ультрадорогими нерухомостями в минулому.
Так, в 2019 році за 200 мільйонів євро він придбав історичну віллу Les Cèdres на французькій Рив’єрі. Розлого розкинута нерухомість розташована в престижному районі Кап Ферра і раніше нею володів король Бельгії Леопольд Другий.
Та й в Лондоні в Ахметова не одна нерухомість. У 2011 році були повідомлення, що компанія СКМ перевела об'єкт нерухомості в комплексі One Hyde Park у районі Найсбрідж у власність акціонера СКМ Ріната Ахметова.
Той триповерховий пентхаус з видом на Гайд-парк був куплений 15 років тому за рекордну тоді для всієї історії Британії суму 136 мільйонів фунтів – десь 200 мільйонів доларів.
А ще є і супердорога яхта. «У Ахметова яхта довша, аніж у Путіна», – наголошується в одному з СМ-роликів, оприлюднених журналістами після інформації про нерухомість в Монако.
Ідеться про яхту Luminance, яка має довжину 145 метрів і є 15-ю у світі за масштабом. Вона будувалась у Німеччині і вартість її може сягати пів мільярда євро.
«Попри повномасштабне вторгнення, масову міграцію українців і щоденні руйнування, роботи над супер'яхтою не припинялися ні на день», – писало видання «Стопкор» в середині 2025 року.
Питання яхти не є дуже публічним, як і вся ця сфера, але в 2022 році після початку великої війни один з керівників SCM Джок Мендоза-Вілсон заявив:
«Враховуючи нинішні обставини, ми розглядаємо її (яхти – ред.) можливий продаж». За даними «Вікіпедії», яхта ніби була завершена і передана власнику в 2024 році.
Інвестиції в нерухомість і допомога Україні
За якимось збігом обставин, інформація Bloomberg про ультрадорогу нерухомість Ахметова в Монако збіглася в часі з розглядом питання про виділення Україні 90 мільярдів євро від Євросоюзу на 2026-27 роки.
Ніхто це не прив’язує, звісно, але сам факт має місце: найбагатші українці купують надзвичайно коштовну нерухомість, а сама Україна, яка є однією з найбідніших країн Європи, прохає про допомогу, яка, до того ж, є критичною у час війни.
І такий збіг стається не вперше. Так, ще в 2011 році на міжнародній конференції донорів, де збирали кошти на будівництво нового конфайнменту над зруйнованим четвертим енергоблоком ЧАЕС, до повної суми тоді забракло 200 мільйонів доларів – її дозбирали вже згодом.
У той же час газета The Financial Times опублікувала статтю про купівлю Ахметовим квартири в Лондоні за 136 мільйонів фунтів – це 200 мільйонів доларів.
Вадим Пристайко, колишній посол України в Британії і колишній міністр закордонних справ, каже Радіо Свобода, що за всіма цими повідомленнями ЗМІ про купівлю ультрадорогої нерухомості уважно стежать партнери України, які її фінансують.
«Питання про те, що дехто з українців дозволяє собі купляти по пів мільярда доларів квартири, воно заходить. І кожен політик, який ухвалює рішення, умовно, тиснути на кнопку – чи голосувати, він про це знає. Він розуміє, як це сприймається у газетах, на його виборчій дільниці, де за нього голосують, і як реагувати на ці запитання», – каже Пристайко в інтерв’ю.
«Це все дуже прикрі запитання, які, безумовно, якби ми з вами могли не створювати для наших партнерів, – їм б було б набагато простіше ухвалювати рішення», – додає колишній дипломат.
«Звичайно, важко просувати необхідність допомагати Україні, коли з України витікають такі шалені кошти на такі непотрібні, як мені здається, розкішні об’єкти нерухомості. Бо водночас Україна і український народ потребують допомоги. І ось така надмірність у вигляді розкішних квартир, які купуються за кордоном, ускладнює справу з пошуку фінансування і допомоги для України», – каже в інтерв’ю Дар’я Каленюк, виконавча директорка Центру протидії корупції.
Відомий журналісті і письменник Сергій Руденко у фейсбуці пригадав інтерв’ю Ріната Ахметова 2006 року, коли той балотувався до Верховної Ради.
І тоді Ахметов, пригадавши дуже бідне дитинство на Донбасі, сказав дослівно таке: «Не можна жити щасливим серед нещасних або багатим серед бідних. Я хочу допомогти людям».
«Ага, допоміг. Навіть Bloomberg прифігів. А з ним, певен, і зовнішні кредитори України», – пише зараз у фейсбуці Сергій Руденко.
Правда така, що Рінат Ахметов найбільше з українських багатіїв допомагає ЗСУ і фінансує гуманітарні ініціативи за час війни.
Станом на 2025 рік Ахметов (SCM) виділив понад 11,3 млрд гривень на оборонні та гуманітарні потреби (близько 300 мільйонів доларів). Також активно допомагають Віктор Пінчук (EastOne), фінансуючи медичну допомогу, реабілітацію військових та технічне забезпечення через свої фонди. І також п’ятий президент України Петро Порошенко (Roshen), спрямувавши понад 4 млрд гривень на ЗСУ, зокрема на бронетехніку, БПЛА, вантажівки та обладнання.
«Ми не маємо перетворюватись на більшовиків, які хейтять усіх багатих, – каже в інтерв’ю Дар’я Каленюк. – Але дехто міг набути статки незаконним шляхом. Але це вже справа давно минулих літ».
