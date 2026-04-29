«Важко пробивати допомогу Україні, коли такі кошти йдуть на розкіш». Квартира Ахметова в Монако: чи є проблема?

В Україні широкий резонанс викликала інформація бізнес-агенції новин Bloomberg про купівлю найбагатшою людиною України Рінатом Ахметовим однієї з найдорожчих – якщо взагалі не найдорожчої – квартир у світі вартістю понад пів мільярда доларів в Князівстві Монако. Це далеко не перша супердорога нерухомість в Європі, яку купив Ахметов, компанія якого підкреслює, що покупка сталася до широкомасштабної війни Росії проти України. Але чи є тут проблеми? Як це впливає на імідж України, яка є однією з найбідніших держав Європи і, до того ж, постійно просить про допомогу в Заходу? «Одна з найдорожчих квартир в історії» Ціна апартаментів, придбаних в Монако Рінатом Ахметовим, становить понад 550 мільйонів доларів. Апартаменти преміум-класу мають п’ять поверхів і 21 кімнату в будівлі Le Renzo і загальна площа становить понад 2500 квадратних метрів. Причому в ці площі не враховані тераси і балкони з виглядом на море. Також апартаменти мають приватний басейн, джакузі і принаймні вісім паркомісць. «Мільярдер Рінат Ахметов, найбагатша людина України, купив величезні, розташовані на п’яти поверхах, апартаменти в найпрестижнішій новобудові Монако за приголомшливий 471 мільйон євро ($554 мільйонів), що робить це одну з найбільших поодиноких купівель нерухомості в історії», – пише агенція Bloomberg.

Апартаменти з виглядом на Середземне море, що їх придбала компанія Ахметова, розташовані в районі Mareterra в Монако. Будівлю зведено на теренах, відвойованих у моря і її відкривав у 2024 році принц Монако Альберт Другий. До війни чи під час війни? Ключове питання тут: чи Рінат Ахметов і його компанія купують таку супердорогу нерухомість в Монако під час широкомасштабної війни?

З одного боку, принц Монако відкривав комплекс суперапартаментів та віл у 2024 році. Але, з іншого боку, компанія Ахметова SCM на запит Bloomberg відповіла, що придбання нерухомості відбулося ще в 2021 році – тобто до початку російської агресії, хоча й під час конфлікту на рідному для Ріната Ахметова Донбасі, який почався у 2014 році. «Міжнародний портфель інвестицій SCM включає окремі нерухомості преміум-класу за останні десять років, і про це було неодноразово заявлено публічно. Серед активів є і проєкт Le Renzo, в який ми інвестували на первинному ринку в 2021 році», – йдеться в заяві компанії SCM.

Bloomberg пише, що угода про придбання в князівстві «була ухвалена перед вторгненням Росії в Україну в 2022 році. Війна згодом спричинила потрясіння в його бізнес-імперії, що включало удари по енергетичних активах в його рідній країні». За даними видання, активи Ахметова сягають вартості в понад сім мільярдів доларів, згідно з Індексом мільярдерів Bloomberg. Все це сконцентровано переважно в SCM, яка має активи та інвестиції в металургії, вугільній галузі та енергетиці, на додаток до активів у нерухомості.

Не лише Монако Нерухомість у Монако є не першою розкішною нерухомістю Ріната Ахметова на Заході. Так, в 2023 році співробітники Міжнародного консорціуму журналістів-розслідувачів (ICIJ) проаналізували низку документів, у яких фігурував у тому числі і найбагатший українець. У ході роботи з цими документами розслідувачі з’ясували, що Ахметов «тишком-нишком» придбав люксусову нерухомість у самісінькому центрі Лондона, а саме: на межі двох найфешенебельніших районів британської столиці – Найтсбріджа і Челсі.

Ідеться про 5-зірковий житловий комплекс, який був зведений на місці історичних військових казарм Челсі. Саме через своє розташування цей комплекс отримав назву Chelsea Barracks, або ж Казарми Челсі. Відтак, як стверджували розслідувачі, український мільярдер заплатив 122 мільйони доларів за право бути «анонімним» власником нерухомості за однією із найпрестижніших лондонських адрес: Шовковичний майдан, 1, або ж 1 Mulberry Square. Тоді також нерухомість була придбана до широкомасштабної війни Росії проти України, хоча і стало відомо про це придбання в 2023 році.

Bloomberg нині пише, що Ахметов асоціюється і з іншими ультрадорогими нерухомостями в минулому. Так, в 2019 році за 200 мільйонів євро він придбав історичну віллу Les Cèdres на французькій Рив’єрі. Розлого розкинута нерухомість розташована в престижному районі Кап Ферра і раніше нею володів король Бельгії Леопольд Другий.

Та й в Лондоні в Ахметова не одна нерухомість. У 2011 році були повідомлення, що компанія СКМ перевела об'єкт нерухомості в комплексі One Hyde Park у районі Найсбрідж у власність акціонера СКМ Ріната Ахметова. Той триповерховий пентхаус з видом на Гайд-парк був куплений 15 років тому за рекордну тоді для всієї історії Британії суму 136 мільйонів фунтів – десь 200 мільйонів доларів.

А ще є і супердорога яхта. «У Ахметова яхта довша, аніж у Путіна», – наголошується в одному з СМ-роликів, оприлюднених журналістами після інформації про нерухомість в Монако. Ідеться про яхту Luminance, яка має довжину 145 метрів і є 15-ю у світі за масштабом. Вона будувалась у Німеччині і вартість її може сягати пів мільярда євро. «Попри повномасштабне вторгнення, масову міграцію українців і щоденні руйнування, роботи над супер'яхтою не припинялися ні на день», – писало видання «Стопкор» в середині 2025 року. Питання яхти не є дуже публічним, як і вся ця сфера, але в 2022 році після початку великої війни один з керівників SCM Джок Мендоза-Вілсон заявив: «Враховуючи нинішні обставини, ми розглядаємо її (яхти – ред.) можливий продаж». За даними «Вікіпедії», яхта ніби була завершена і передана власнику в 2024 році.

Інвестиції в нерухомість і допомога Україні За якимось збігом обставин, інформація Bloomberg про ультрадорогу нерухомість Ахметова в Монако збіглася в часі з розглядом питання про виділення Україні 90 мільярдів євро від Євросоюзу на 2026-27 роки.

Ніхто це не прив’язує, звісно, але сам факт має місце: найбагатші українці купують надзвичайно коштовну нерухомість, а сама Україна, яка є однією з найбідніших країн Європи, прохає про допомогу, яка, до того ж, є критичною у час війни. І такий збіг стається не вперше. Так, ще в 2011 році на міжнародній конференції донорів, де збирали кошти на будівництво нового конфайнменту над зруйнованим четвертим енергоблоком ЧАЕС, до повної суми тоді забракло 200 мільйонів доларів – її дозбирали вже згодом. У той же час газета The Financial Times опублікувала статтю про купівлю Ахметовим квартири в Лондоні за 136 мільйонів фунтів – це 200 мільйонів доларів.

Вадим Пристайко, колишній посол України в Британії і колишній міністр закордонних справ, каже Радіо Свобода, що за всіма цими повідомленнями ЗМІ про купівлю ультрадорогої нерухомості уважно стежать партнери України, які її фінансують. «Питання про те, що дехто з українців дозволяє собі купляти по пів мільярда доларів квартири, воно заходить. І кожен політик, який ухвалює рішення, умовно, тиснути на кнопку – чи голосувати, він про це знає. Він розуміє, як це сприймається у газетах, на його виборчій дільниці, де за нього голосують, і як реагувати на ці запитання», – каже Пристайко в інтерв’ю.

«Це все дуже прикрі запитання, які, безумовно, якби ми з вами могли не створювати для наших партнерів, – їм б було б набагато простіше ухвалювати рішення», – додає колишній дипломат. «Звичайно, важко просувати необхідність допомагати Україні, коли з України витікають такі шалені кошти на такі непотрібні, як мені здається, розкішні об’єкти нерухомості. Бо водночас Україна і український народ потребують допомоги. І ось така надмірність у вигляді розкішних квартир, які купуються за кордоном, ускладнює справу з пошуку фінансування і допомоги для України», – каже в інтерв’ю Дар’я Каленюк, виконавча директорка Центру протидії корупції. Відомий журналісті і письменник Сергій Руденко у фейсбуці пригадав інтерв’ю Ріната Ахметова 2006 року, коли той балотувався до Верховної Ради. І тоді Ахметов, пригадавши дуже бідне дитинство на Донбасі, сказав дослівно таке: «Не можна жити щасливим серед нещасних або багатим серед бідних. Я хочу допомогти людям». «Ага, допоміг. Навіть Bloomberg прифігів. А з ним, певен, і зовнішні кредитори України», – пише зараз у фейсбуці Сергій Руденко.

Ми не маємо перетворюватись на більшовиків, які хейтять усіх багатих