«Шовковичний майдан». Ще одна нерухомість Ахметова в Лондоні за 122 мільйони доларів – розслідування

Втім, остання купівля Ахметовим нерухомих розкошів у британській столиці, пишуть, не була такою собі швидкою справою.

Також внаслідок журналістського розслідування з’ясувалося, що цілу оборудку було здійснено за посередництва того, що чітко виглядало як підставна компанія, яка має реєстрацію у справжньому раю для офшорів, а саме: на Британських Віргінських островах.

За все це, пояснюється, українець заплатив понад 87 мільйонів фунтів стерлінґів, що є еквівалентом 122 мільйонів доларів.

Згідно з цими даними, стало відомо , що Ахметов через низку офшорних компаній придбав собі так званий пентхаус, або двоповерхові апартаменти на верхньому поверсі шикарної «казарми» у Челсі разом з місцями для паркування та ще іншими додатковими об’єктами у цьому житловому комплексі.

У випадку з останнім, як стверджують розслідувачі, лондонським придбанням нерухомості українським мільярдером Рінатом Ахметовим йдеться про новий, як офіційно визначається, 5-зірковий житловий комплекс, який було буквально нещодавно зведено на місці історичних військових казарм Челсі. Саме з огляду на локацію цей комплекс здобув назву Chelsea Barracks, або ж Казарми Челсі.

ЛОНДОН – Нещодавно співробітники Міжнародного консорціуму журналістів-розслідувачів (ICIJ) проаналізували низку документів, у яких фігурував в тому числі і найбагатший українець Рінат Ахметов. Внаслідок цього дослідження було визначено 60 офшорних компаній, більшість з яких мала реєстрацію на Кіпрі. Власне, у ході роботи з цими документами розслідувачі з’ясували, що Рінат Ахметов «тишком-нишком» придбав люксусову нерухомість у самісінькому центрі Лондона, а саме: на межі двох найфешенебельніших дільниць британської столиці – Найтсбріджа і Челсі.

Згідно з документами, які опрацювали журналісти ICIJ, ще у липні 2021 року Рінат Ахметов за посередництва зареєстрованої на Британських Віргінських островах компанії Gelion Properties Ltd, яка опікувалась купівлею-продажем елітної нерухомості, уклав угоду про наміри і зобов’язання купити неймовірно шикарний пентхауз з двох поверхів у новозбудованому житловому комплексі у найдорожчій центральній частині Лондона.

У процесі розслідування з’ясувалося, що саме Рінат Ахметов є бенефіціарним власником тієї компанії-посередника Gelion Properties Ltd.

У повній таємниці

Участь цієї компанії у справі купівлі Ахметовим супердорогого пентхаузу, як ідеться, переслідувала чітку ціль: забезпечити повну таємницю щодо імені того, хто саме стане власником цієї лондонської нерухомості, а відтак не вносити прізвища Ахметова до відповідного британського реєстру публічної власності.

На всі спроби журналістів-розслідувачів зв’язатися з Ахметовим, поставивши йому низку безпосередніх запитань щодо оборудки з купівлі пентхаузу у Лондоні, надходила одна-єдина відповідь, що пан Ахметов цілковито відмовляється коментувати «будь-які інвестиції або транзакції, які могли відбутися або не відбутися, а також їхній статус».

Радіо Свобода обговорило ситуацію з британським незалежним оглядачем з питань України і колишнього СРСР Джорданом Максвелом, який досліджував багато випадків купівлі олігархами з колишніх радянських республік елітної нерухомості у Лондоні зокрема та Сполученому Королівстві загалом.

«Ахметов аж ніяк не вигадав нічого нового у процесі придбання чергового об’єкту своєї коштовної нерухомості у Лондоні, – каже Джордан Максвел. – Механізм цієї процедури є вже чітко змащеним і відпрацьованим упродовж останніх років».

Щоправда, у випадку Ріната Ахметова вже не йдеться про якісь підозри у тому, що нерухомість було куплено за те, що у Британії отримало назву «статки незрозумілого або підозрілого походження».

Втім, за нинішніх умов війни будь-який розголос щодо витрати найбагатшим українцем сотні мільйонів доларів на ще одне люксусове помешкання, у якому Ахметов, можливо, ніколи не мешкатиме, виводитиме на поверхню низку незручних для українського олігарха та його оточення запитань.

На думку Джордана Максвела, Ахметов нині «перебуває на дещо недосяжній висоті».

Український мільярдер, принаймні офіційно, обірвав всі зв’язки з росіянами і платить величезні податки в Україні, водночас допомагаючи українському війську протистояти російській армії.

Механізм цієї процедури є вже чітко змащеним і відпрацьованим упродовж останніх років За цієї ситуації, кажуть експерти, на відміну від росіян, казахів, азербайджанців тощо, щодо яких у Британії могло б бути запроваджено вже згаданий закон про «статки незрозумілого або підозрілого походження», Ахметов постає достатньо чистим.

Інша річ, що він геть не має жодного бажання афішувати своє багатомільйонне придбання, що у свою чергу може призвести до більш ретельного погляду на ті канали, якими і було облаштовано цю обрудку. Йдеться про небажання «світити» саму схему, яка може розкрити щось таке, що, за словами Максвела, «не виглядатиме аж так безневинно».

Що за нерухомість?

Але, зрештою, що ж собою являє нова нерухомість українського багатія, як стверджують розслідувачі, і чому ціна за апартаменти у «казармах» значно перевищує ціну якого-небудь великого замку, скажімо, у Шотландії або де-інде у Сполученому Королівстві?

Самі «казарми» у Челсі були справжнім військовим об’єктом, який було закрито наприкінці першого десятиріччя нинішнього сторіччя. Саме тоді на цю локацію «поклали око» розробники нерухомості з Катару, а саме: представники компанії Qatari Diar, яка є підрозділом Катарського інвестиційного фонду. Беручи до уваги місце розташування «казарм» і загального цінника з тим пов’язаного, катарці підійшли до справи з неабияким ентузіазмом, будучи переконаними, що проєкт перебудови казарм у Челсі під елітне житло стане величезною принадою для багатіїв з цілого світу.

У випадку з казармами у Челсі йдеться не лише про квартири.

У житловому комплексі, витриманому у класичних традиціях британської георгіанської архітектури, є буквально все супутнє, а саме: приватні бальнеологічні заклади зі справжнім оливковим гаєм, найбільший у Лондоні приватний центр оздоровлення на додаток до супермодернових тренажерних залів. А також сауни, парильні кімнати та величезний плавальний басейн.

Відтак, як стверджують розслідувачі, український мільярдер вирішив заплатити 122 мільйони доларів за право бути «анонімним» власником нерухомості за найпрестижнішою нині лондонською адресою: Шовковичний майдан, 1, або ж 1 Mulberry Square.