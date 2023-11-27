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«Шовковичний майдан». Ще одна нерухомість Ахметова в Лондоні за 122 мільйони доларів – розслідування

Новий комплекс люксусової нерухомості Chelsea Barracks в Лондоні
Новий комплекс люксусової нерухомості Chelsea Barracks в Лондоні

ЛОНДОН – Нещодавно співробітники Міжнародного консорціуму журналістів-розслідувачів (ICIJ) проаналізували низку документів, у яких фігурував в тому числі і найбагатший українець Рінат Ахметов. Внаслідок цього дослідження було визначено 60 офшорних компаній, більшість з яких мала реєстрацію на Кіпрі. Власне, у ході роботи з цими документами розслідувачі з’ясували, що Рінат Ахметов «тишком-нишком» придбав люксусову нерухомість у самісінькому центрі Лондона, а саме: на межі двох найфешенебельніших дільниць британської столиці – Найтсбріджа і Челсі.

У випадку з останнім, як стверджують розслідувачі, лондонським придбанням нерухомості українським мільярдером Рінатом Ахметовим йдеться про новий, як офіційно визначається, 5-зірковий житловий комплекс, який було буквально нещодавно зведено на місці історичних військових казарм Челсі. Саме з огляду на локацію цей комплекс здобув назву Chelsea Barracks, або ж Казарми Челсі.

Рінат Ахметов тихо погодився купити лондонський пентхаус через підставну компанію, зареєстровану на Британських Віргінських островах
Слідство.info

Згідно з цими даними, стало відомо, що Ахметов через низку офшорних компаній придбав собі так званий пентхаус, або двоповерхові апартаменти на верхньому поверсі шикарної «казарми» у Челсі разом з місцями для паркування та ще іншими додатковими об’єктами у цьому житловому комплексі.

За все це, пояснюється, українець заплатив понад 87 мільйонів фунтів стерлінґів, що є еквівалентом 122 мільйонів доларів.

Також внаслідок журналістського розслідування з’ясувалося, що цілу оборудку було здійснено за посередництва того, що чітко виглядало як підставна компанія, яка має реєстрацію у справжньому раю для офшорів, а саме: на Британських Віргінських островах.

Втім, остання купівля Ахметовим нерухомих розкошів у британській столиці, пишуть, не була такою собі швидкою справою.

Новий комплекс люксусової нерухомості Chelsea Barracks в Лондоні
Новий комплекс люксусової нерухомості Chelsea Barracks в Лондоні

Згідно з документами, які опрацювали журналісти ICIJ, ще у липні 2021 року Рінат Ахметов за посередництва зареєстрованої на Британських Віргінських островах компанії Gelion Properties Ltd, яка опікувалась купівлею-продажем елітної нерухомості, уклав угоду про наміри і зобов’язання купити неймовірно шикарний пентхауз з двох поверхів у новозбудованому житловому комплексі у найдорожчій центральній частині Лондона.

У процесі розслідування з’ясувалося, що саме Рінат Ахметов є бенефіціарним власником тієї компанії-посередника Gelion Properties Ltd.

У повній таємниці

Участь цієї компанії у справі купівлі Ахметовим супердорогого пентхаузу, як ідеться, переслідувала чітку ціль: забезпечити повну таємницю щодо імені того, хто саме стане власником цієї лондонської нерухомості, а відтак не вносити прізвища Ахметова до відповідного британського реєстру публічної власності.

На всі спроби журналістів-розслідувачів зв’язатися з Ахметовим, поставивши йому низку безпосередніх запитань щодо оборудки з купівлі пентхаузу у Лондоні, надходила одна-єдина відповідь, що пан Ахметов цілковито відмовляється коментувати «будь-які інвестиції або транзакції, які могли відбутися або не відбутися, а також їхній статус».

Вигляд на новий житловий комплекс Chelsea Barracks в одній з найпрестижніших локацій в Лондоні
Вигляд на новий житловий комплекс Chelsea Barracks в одній з найпрестижніших локацій в Лондоні

Радіо Свобода обговорило ситуацію з британським незалежним оглядачем з питань України і колишнього СРСР Джорданом Максвелом, який досліджував багато випадків купівлі олігархами з колишніх радянських республік елітної нерухомості у Лондоні зокрема та Сполученому Королівстві загалом.

«Ахметов аж ніяк не вигадав нічого нового у процесі придбання чергового об’єкту своєї коштовної нерухомості у Лондоні, – каже Джордан Максвел. – Механізм цієї процедури є вже чітко змащеним і відпрацьованим упродовж останніх років».

Щоправда, у випадку Ріната Ахметова вже не йдеться про якісь підозри у тому, що нерухомість було куплено за те, що у Британії отримало назву «статки незрозумілого або підозрілого походження».

Втім, за нинішніх умов війни будь-який розголос щодо витрати найбагатшим українцем сотні мільйонів доларів на ще одне люксусове помешкання, у якому Ахметов, можливо, ніколи не мешкатиме, виводитиме на поверхню низку незручних для українського олігарха та його оточення запитань.

Рінат Ахметов є найбагатшим українцем, хоча і втратив чимало через війну Росії проти України
Рінат Ахметов є найбагатшим українцем, хоча і втратив чимало через війну Росії проти України

На думку Джордана Максвела, Ахметов нині «перебуває на дещо недосяжній висоті».

Український мільярдер, принаймні офіційно, обірвав всі зв’язки з росіянами і платить величезні податки в Україні, водночас допомагаючи українському війську протистояти російській армії.

Механізм цієї процедури є вже чітко змащеним і відпрацьованим упродовж останніх років
Джордан Максвел

За цієї ситуації, кажуть експерти, на відміну від росіян, казахів, азербайджанців тощо, щодо яких у Британії могло б бути запроваджено вже згаданий закон про «статки незрозумілого або підозрілого походження», Ахметов постає достатньо чистим.

Інша річ, що він геть не має жодного бажання афішувати своє багатомільйонне придбання, що у свою чергу може призвести до більш ретельного погляду на ті канали, якими і було облаштовано цю обрудку. Йдеться про небажання «світити» саму схему, яка може розкрити щось таке, що, за словами Максвела, «не виглядатиме аж так безневинно».

Що за нерухомість?

Але, зрештою, що ж собою являє нова нерухомість українського багатія, як стверджують розслідувачі, і чому ціна за апартаменти у «казармах» значно перевищує ціну якого-небудь великого замку, скажімо, у Шотландії або де-інде у Сполученому Королівстві?

Самі «казарми» у Челсі були справжнім військовим об’єктом, який було закрито наприкінці першого десятиріччя нинішнього сторіччя. Саме тоді на цю локацію «поклали око» розробники нерухомості з Катару, а саме: представники компанії Qatari Diar, яка є підрозділом Катарського інвестиційного фонду.

Житловий комплекс преміум-класу Chelsea Barracks в Лондні, нерухомість в якому можна прибдати через катарську компанію, лого якої видно на знімку
Житловий комплекс преміум-класу Chelsea Barracks в Лондні, нерухомість в якому можна прибдати через катарську компанію, лого якої видно на знімку

Беручи до уваги місце розташування «казарм» і загального цінника з тим пов’язаного, катарці підійшли до справи з неабияким ентузіазмом, будучи переконаними, що проєкт перебудови казарм у Челсі під елітне житло стане величезною принадою для багатіїв з цілого світу.

У випадку з казармами у Челсі йдеться не лише про квартири.

У житловому комплексі, витриманому у класичних традиціях британської георгіанської архітектури, є буквально все супутнє, а саме: приватні бальнеологічні заклади зі справжнім оливковим гаєм, найбільший у Лондоні приватний центр оздоровлення на додаток до супермодернових тренажерних залів. А також сауни, парильні кімнати та величезний плавальний басейн.

Житловий комплекс преміум-класу Chelsea Barracks в Лондоні
Житловий комплекс преміум-класу Chelsea Barracks в Лондоні

Відтак, як стверджують розслідувачі, український мільярдер вирішив заплатити 122 мільйони доларів за право бути «анонімним» власником нерухомості за найпрестижнішою нині лондонською адресою: Шовковичний майдан, 1, або ж 1 Mulberry Square.

Це вже не перша нерухомість, якою володіє в Лондоні найбагатший українець, наголошують розслідувачі.

Понад десять років тому компанія СКМ перевела об'єкт нерухомості в комплексі One Hyde Park у районі Найсбрідж у власність акціонера СКМ Ріната Ахметова.

Той триповерховий пентхаус з видом на Гайд-парк було куплено понад 10 років тому за рекордну для всієї історії Британії суму 136 мільйонів фунтів.

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