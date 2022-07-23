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Політика

«Думали, що можна порахувати на пальцях двох рук». Чи справді в Україні до сотні олігархів?

Під час акції у столиці України «За українське майбутнє без олігархів». Київ, 3 квітня 2018 року Фото:Serhii Nuzhnenko/RadioSvoboda.org (RFE/RL)

Заява секретаря Рада Національної безпеки та оборони Олексія Данілова, що в Україні під ознаку «олігарха» можуть підпадати близько 86 осіб, була новиною для багатьох насамперед кількістю. Якщо раніше в громадській думці і серед політиків прийнято було вважати що олігархів можна перерахувати «на пальцях двох рук», то нині ця цифра може бути значно помножена. Вочевидь, до олігархів можуть бути зараховані і крупні бізнесмени регіонального рівня, яких не дуже-то й знають на загальнонаціональному рівні. Між тим ситуацію підігріває те, що Україна має активно впроваджувати Закон про боротьбу з олігархами, що є однією з умов ЄС для утримання недавно здобутого статусу країни-кандидата на членство в Євросоюзі.

Закон про боротьбу з олігархами (повна назва – «Про запобігання загрозам національній безпеці, пов’язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів)» вступив у дію 7 травня цього року.

Нині РНБО працює над Реєстром олігархів, який, як очікується, може бути фіналізований незабаром.

І днями секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що наразі під ознаки, визначені Законом про олігархів, підпадають близько 86 осіб. Хто саме – секретар РНБ не озвучив, а сама заява пролунала на нараді щодо стану виконання цього закону і в зустрічі брали участь прем’єр і чільні урядовці та керівники силових структур.

Олексій Данілов, секретар РНБО України, каже, що, за попередніми оцінками, на статус олігарха можуть претендувати 86 осіб
Олексій Данілов, секретар РНБО України, каже, що, за попередніми оцінками, на статус олігарха можуть претендувати 86 осіб

«Я сам здивувався насправді. На ток-шоу перед початком війни називалась цифра 12 чи 13 людей. І тоді говорили, що це ми будемо робити реєстр за великі гроші для 12 людей. А виявляється, що їх 86! Звідки вони взялись ці 86 – не знаю. Але в законі є комбінація факторів, щоб людину вважали олігархом. Тому, можливо, за співпадінням цих факторів цих людей стало більше», – каже в інтерв’ю Радіо Свобода Андрій Боровик, виконавчий директор Transparency International Україна.

Геннадій Друзенко, правник і політичний оглядач, теж здивований кількості потенційних олігархів.

«Олігархи» в первісному сенсі – це «влада небагатьох». А от 86 – це вже багатьох!
Геннадій Друзенко

«Олігархи» в первісному сенсі – це «влада небагатьох». А от 86 – це вже багатьох! Відповідно, якщо у нас 86 олігархів – то ми або дуже багата країна, або в РНБО з арифметикою є проблеми. Класичні пострадянські олігархи – ну, їх справді на пальцях двох рук можна порахувати в Україні, а 86 – це швидше бажання рештки незалежної преси прибрати до рук», – каже Друзенко в інтерв’ю, маючи на увазі медіа-активи бізнесменів, які «скинути» буде найлегше або передати державі в умовах, коли медіа є дотаційними і витратними.

А Ярослав Юрчишин, депутат парламенту, перший заступник голови Комітету з питань антикорупційної політики, в інтерв’ю зазначив: «Чесно кажучи, поки немає Реєстру, будь-які цифри варто ділити на кілька порядків. Аналогічна ситуація, я думаю, буде і з числом, яке назвав Данілов. Поки немає Реєстру олігархів ідуть неофіційні торги».

Реєстр олігархів

Рішенням РНБО від 29 червня, введеним у дію відповідним указом президента, затверджено положення про Реєстр осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів), порядок його формування і ведення.

До Реєстру не будуть вноситись відомості, які містять державну таємницю та службову інформацію, а відомості про олігархів, що вносяться до Реєстру, не можуть бути визнані конфіденційними. Тобто Реєстр буде прозорим і відкритим. Також, як очікується, Реєстр буде створюватись і вводитись в дію поступово, поетапно, «відповідно до пріоритетності завдань і доступності ресурсів», як було роз’яснено.

Отже, до олігархів можуть зарахувати бізнесмена, який відповідає трьом із чотирьох критеріїв:

  • значний вплив на ЗМІ;
  • активна участь у політичному житті;
  • має бути кінцевим бенефіціарним власником суб'єкта господарювання, який займає монопольне становище на ринку та протягом року поспіль підтримувати або посилювати таке становище;
  • має підтверджену вартість активів (та суб’єктів господарювання, бенефіціаром яких вона є) більш ніж 2 мільярди 270 мільйонів гривень.

Щодо останнього, фінансового, аспекту – то раніше був у громадській свідомості підхід, що олігархом може бути лише доларовий мільярдер, а таких в Україні й справді небагато.

Але закон визначив фінансову сторону по-іншому. На момент його ухвалення олігархом могла бути людина зі статками в 100 мільйонів доларів, потім на момент введення в дії Реєстру планка опустилась (через курс гривні) до 80 мільйонів доларів.

Як зробити так, щоб не порушувались права людини і це не було якимись політичними розборками
Андрій Боровик

А нове «просідання» гривні опускає «олігархічну планку» до 60 мільйонів доларів, потенційно розширюючи коло тих бізнесменів, які можуть потрапити в олігархічний Реєстр, адже це вже рівень доларових мульти-мультимільйонерів, яких в Україні немало.

«Реєстр, наскільки мені відомо, ще не запущений. От якби опублікували таблицю – відповідно до яких даних, на основі яких критеріїв от саме ці 86 людей можуть вважатися олігархами. Ось, наприклад, якийсь там 85-й номер. Людина може й не знати, що відповідає якимось критеріям, ніколи не думала про себе як про олігарха і не вивіряла з юристами, чи підпадає під це означення «олігарх» чи ні», – каже в інтерв’ю Боровик.

«Як зробити так, щоб не порушувались права людини і це не було якимись політичними розборками – треба дивитись на критерії. Можливо, критерії занадто слабкі і виникає така велика кількість людей, які можуть підпадати під це поняття (олігарха)», – додає антикорупціонер із Transparency International Україна.

Раніше вважалось, що олігархів в Україні можна перехувати на пальцях двох рук. Але нині їх може бути майже під сотню, як кажуть в РНБО
Раніше вважалось, що олігархів в Україні можна перехувати на пальцях двох рук. Але нині їх може бути майже під сотню, як кажуть в РНБО

Регіональний рівень

Також співрозмовники Радіо Свобода вказують, що, вочевидь, цифра в майже 90 осіб – це вже не лише загальнонаціональний, «київський» рівень, але і рівень регіональний.

«Якщо йдеться про кілька десятків – до сотні людей – то це точно не лише національний рівень. Бо ті критерії, які висуває Закон про олігархів, то там, за даними журналістів-розслідувачів, могло потрапити максимум до двох десятків осіб. А якщо мова про більшу кількість – то це вже справді виходять і на регіональний рівень», – каже в інтерв’ю народний депутат Ярослав Юрчишин.

Ми частіше говоримо про мільярдерів. Але ми рідко говоримо про мультимільйонерів. А вплив на політику на регіональному рівні – це теж є вплив на політику
Андрій Боровик

Кореспонденти Радіо Свобода в Дніпрі, Одесі, Харкові та Львові склали загальну картину щодо впливових підприємців на місцях. І справді – в провідних обласних центрах досить значна кількість людей, які є доволі заможними, беруть участь в політичному житті, спонсоруючи або маючи фракції в міських або обласних радах, мають регіональні ЗМІ. Навіть в певних секторах економіки вони є монополістами – радше, щоправда, на місцевому рівні.

«Мабуть, це з регіональним рівнем, бо ми, сидячи в Києві, дивимось в основному на те, що відбувається на національному рівні. Але ж багато регіональних каналів належать не лише, умовно, «пінчукам» і «коломойським», – пояснює Андрій Боровик.

Під час зустрічі президента України Володимира Зеленського з олігархом Ігорем Коломойським (праворуч) в Офісі президента. Київ, 10 вересня 2019 року. Політичні коментатори кажуть, що Зеленський нині ніби зміг дистанціюватись від Коломойського, з яким до виборів у Зеленського були дуже тісні зв’язки
Під час зустрічі президента України Володимира Зеленського з олігархом Ігорем Коломойським (праворуч) в Офісі президента. Київ, 10 вересня 2019 року. Політичні коментатори кажуть, що Зеленський нині ніби зміг дистанціюватись від Коломойського, з яким до виборів у Зеленського були дуже тісні зв’язки

«Ми частіше говоримо про мільярдерів. Але ми рідко говоримо про мультимільйонерів – таких, як Льовочкін, наприклад, який не був у бізнесі, але він мультимільйонер і до нього у мене більше питань. Ми якось менше дивимось на тих, хто менші. А вплив на політику на регіональному рівні – це теж є вплив на політику», – додає Боровик.

Процеси, варті уваги

Ще до публікації Реєстру великого резонансу – не дивлячись на війну – набула новина про передачу активів (ліцензій і частот) медіа-групи «Україна» Рінатом Ахметовим державі. Паралельно депутатський мандат склав впливовий підприємець і бізнес-партнер Ахметова Вадим Новинський. Відтак – суто формально – Ахметов відмінусував два олігархічних критерії з чотирьох.

Так само ще раніше Петро Порошенко передав акції телеканалів «Прямий» та «5 Канал» журналістам, створивши медіа-холдінг «Вільні медіа». Також він переписав основний бізнес на сина і таким чином теж відняв принаймні дві критерії з чотирьох.

Також варто звернути увагу і на інформацію про нібито позбавлення українського громадянства Ігоря Коломойського, Вадима Рабіновича та Геннадія Корбана. Були припущення в соцмережах, що таким чином вони вже не потраплять в Реєстр олігархів, бо не будуть мати українських паспортів. Але секретар РНБО Олексій Данілов пояснив, що олігархом в Україні може бути визнаний і громадянин іноземної держави.

Вимоги Брюсселя

Треба зауважити, що партнери України давно вимагають обмежити вплив олігархів в Україні. Впровадження антиолігархічного закону ЄС вніс навіть до списку з семи вимог аби в Україні до кінця року не відібрали отриманий недавно статус країни-кандидата.

Існує (хибний) стереотип, що антиолігархічний закон не має підтримки на Заході. Це не так. У ЄС його підтримували від початку
«Європейська правда»

«У багатьох в Україні цей пункт викликав подив, адже існує (хибний) стереотип, що антиолігархічний закон не має підтримки на Заході. Це не так. У ЄС його підтримували від початку. І, як виявилося, підтримка настільки висока, що він – після переговорів Урсули фон дер Ляєн та Володимира Зеленського – потрапив навіть у список умов для кандидатства», – писало в червні інтернет-видання «Європейська правда».

«А щоби чинна влада не сприйняла це як карт-бланш для довільної «розолігархізації», Єврокомісія записала запобіжник: закон має пройти експертизу Венеційської комісії і, за потреби, бути відповідно змінений. До Венеційської комісії цей документ передали минулої осені, дата висновку наразі не визначена. Хоча є шанс, що «Венеційка» розкритикує його вщент», – зауважило видання.

Відтак, тут непростий шлях – щоб, з одного боку, і закон виконати і таки обмежити вплив олігархів на політику і економіку, а з іншого боку – щоб не порушувати права людини і не полювати на «олігархічних відьом».

Під час одного з антиолігархічних мітингів у Києві. Квітень 2018 року
Під час одного з антиолігархічних мітингів у Києві. Квітень 2018 року

Ярослав Юрчишин, перший заступник голови Комітету з питань антикорупційної політики, вважає конче необхідним врахувати майбутні рекомендації Венеційської комісії і лише після цього укласти прозорий Реєстр з чіткою аргументацією. А люди, які потраплять до цього Реєстру, повинні мати законне право оскаржити потрапляння і відповідно пройти судову процедуру виключення з Реєстру за відсутності підстав.

Втілення закону і дасть відповіді на багато питань. Бо як рушниця, яка ще має вистрілити, – цей закон вигідніший владі, аніж втілений в життя
Ярослав Юрчишин

«Тому ми максимально зацікавлені, щоб привести це до цивілізованих стандартів і тут важливі будуть рекомендації Венеційської комісії, оскільки прецеденту такого закону насправді і не було. А другий пункт – це почати виконувати закон. Бо поки він висить як «Дамоклів меч», то будь-кого, хто має бізнес зв’язки з політикою і медіа-активність, можна спробувати зарахувати до олігархів – чи то законно, чи незаконно – і відповідно пробувати спливати на них тими чи іншими методами», – каже Юрчишин в інтерв’ю Радіо Свобода.

Депутат додає: «Власне, саме публічне втілення закону і дасть відповіді на багато питань – чому його так довго не виконують. Бо як рушниця, яка ще має вистрілити, – цей закон вигідніший владі, аніж втілений у життя».

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    Ростислав Хотин

    Працював кореспондентом агентства Reuters у Києві, на Всесвітній службі «Бі-Бі-Сі» в Лондоні, кореспондентом телеканалу «1+1» та агенції УНІАН у Брюсселі, а нині – редактор Радіо Свобода в Празі.

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