Під закон про олігархів можуть підпадати близько 86 осіб – секретар РНБО

Секретар РНБО України Олексій Данілов провів у середу нараду щодо стану виконання закону про олігархів, повідомляє пресслужба відомства.

«Секретар РНБО України зазначив, що нині під перевірку на відповідність критеріям, визначеним законом, можуть підпадати близько 86 осіб», – йдеться в повідомленні.

У пресслужбі РНБО кажуть, що за результатами наради низку «протокольних доручень» про виконання закону отримали уряд, Антимонопольний комітет, СБУ та НБУ.

Раніше сьогодні народний депутат Олексій Гончаренко у Telegram написав, що за рішенням РНБО можуть бути оголошені підозри у «державній зраді» Євгену Мураєву та Вадиму Рабіновичу. Втім жодного офіційного підтвердження, в тому числі від керівництва РНБО, наразі немає.

29 червня РНБО затвердила положення про реєстр олігархів, порядок його формування та ведення. 30 червня президент Володимир Зеленський ввів його у дію.