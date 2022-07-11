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Ткаченко відреагував на рішення Ахметова відмовитись від медіабізнесу

Олександр Ткаченко вважає, що це «прецедент», який точно позначиться на медіаринку

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко відреагував на рішення інвестиційної компанії SCM, що належить Рінату Ахметову, вийти з медіабізнесу.

«Єдине, що я можу сказати на цей момент, це серйозна новина. Тому що «Медіа Група Україна» – одна з чотирьох найбільших приватних медіагруп. Це не може не позначитися на ринку. Бо ринок і так на сьогодні дуже просів через війну. Дізнаємось більше інформації – тоді зможемо коментувати більш детально. Це прецедент», – сказав він в ефірі національного телемарафону.

11 липня стало відомо, що інвестиційна компанія SCM, що належить Рінату Ахметову, «вимушено» виходить з медіабізнесу. Як заявив Ахметов, цього тижня «Медіа Група Україна» відмовиться на користь держави від усіх ефірних і супутникових телевізійних ліцензій, від ліцензій друкованих медіа. Він заявив, що це рішення продиктоване набранням чинності закону про олігархів.

Медіхолдинг «Медіа Група Україна» – до якого, серед іншого, входять телеканали «Україна» та «Україна24» – тривалий час був однією зі сфер інтересів Ріната Ахметова.

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