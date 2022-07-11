Ткаченко відреагував на рішення Ахметова відмовитись від медіабізнесу

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко відреагував на рішення інвестиційної компанії SCM, що належить Рінату Ахметову, вийти з медіабізнесу.



«Єдине, що я можу сказати на цей момент, це серйозна новина. Тому що «Медіа Група Україна» – одна з чотирьох найбільших приватних медіагруп. Це не може не позначитися на ринку. Бо ринок і так на сьогодні дуже просів через війну. Дізнаємось більше інформації – тоді зможемо коментувати більш детально. Це прецедент», – сказав він в ефірі національного телемарафону.

11 липня стало відомо, що інвестиційна компанія SCM, що належить Рінату Ахметову, «вимушено» виходить з медіабізнесу. Як заявив Ахметов, цього тижня «Медіа Група Україна» відмовиться на користь держави від усіх ефірних і супутникових телевізійних ліцензій, від ліцензій друкованих медіа. Він заявив, що це рішення продиктоване набранням чинності закону про олігархів.

Медіхолдинг «Медіа Група Україна» – до якого, серед іншого, входять телеканали «Україна» та «Україна24» – тривалий час був однією зі сфер інтересів Ріната Ахметова.