Війна й олігархи: що відбувається з ними та їхніми капіталами?

Коли закінчиться війна?

ISW: Кремль не відмовляється від максимальних цілей у війні проти України. Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай впевнений: уже наприкінці зими ЗСУ можуть вийти на лінію розмежування 2014-го року.

Мінний терор Росії

Тактика мінувань українських територій російською армією схожа на дії ІДІЛу: представник Держдепартаменту США Майкл Тірре. Володимир Зеленський впевнений, що «мінний терор» буде одним із пунктів обвинувачення проти Росії.

Олігархи зникають?

Найбагатша людина України Рінат Ахметов заявив The Washington Post, що «ніколи не був олігархом». Стверджує: його бізнес найбільше постраждав від війни Росії проти України. Чи настала ера без олігархів в Україні?

Папа Франциск порівняв Росію із нацистською Німеччиною

«Історія повторюється»: папа Франциск нагадав про війну в Україні й порівняв Росію з нацистською Німеччиною в роки Другої світової. Згодом Папа римський, згадавши українців, заплакав...

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