Компанія Ахметова купила розкішні апартаменти в Монако – Bloomberg

Найбагатший бізнесмен України Рінат Ахметов придбав величезні п'ятиповерхові розкішні апартаменти в найпрестижнішому новому комплексі Монако за 471 мільйон євро, що робить цю транзакцію однією з найбільших угод з окремими будинками в історії, пише агенція Bloomberg.

«21-кімнатний об’єкт на березі моря, придбаний холдинговою компанією бізнесмена, розташований у районі Mareterra князівства Монако. Новий район, побудований на рекультивованих землях, був відкритий принцом Альбертом II у 2024 році та приваблює надзвичайно багатих інвесторів з усього світу», – вказано в повідомленні.

Помешкання розташоване у флагманській будівлі Le Renzo і має площу близько 2500 квадратних метрів, не враховуючи балконів і терас з видом на Середземне море. Резиденція також має приватний басейн, джакузі та щонайменше вісім паркувальних місць.

Холдингова компанія Ахметова, System Capital Management (SCM) підтвердила факт придбання об’єкта, хоча відмовилася надати деталі щодо нього чи його ціни. У компанії вказали, що в проєкт Le Renzo вона інвестувала на первинному ринку у 2021 році.

Bloomberg указує, що відома від джерел агенції ціна робить цю інвестицію найбільшим відомим продажем житла в історії, перевершивши нещодавній продаж маєтка забудовника Ніка Кенді в лондонському районі Челсі за понад 350 мільйонів доларів або продаж пентхауса в Нью-Йорку менеджеру хедж-фонду Кену Гріффіну приблизно за 240 мільйонів доларів.

Розташоване на скелястому виступі між Францією та Італією, Монако вже давно є найдорожчим ринком нерухомого майна у світі через свої невеликі розміри та статус податкової гавані. Житловий комплекс Mareterra будувався протягом десятиліття на землі, відвойованій у моря, і включає 114 розкішних вілл, таунхаусів та апартаментів, розташованих навколо садів, гавані та громадської набережної.

Згідно з індексом мільярдерів Bloomberg, статки Ріната Ахметова перевищують 7 мільярдів доларів. Його статки пов’язані з SCM, найбільшим промисловим конгломератом України з інвестиціями в металургію, гірничовидобувну промисловість та енергетику.