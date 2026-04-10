Експомічник Зеленського Шефір вболіває за «Шахтар» у Польщі разом з Ахметовим. Відео

Сергія Шефіра – друга та колишнього першого помічника Володимира Зеленського помітили на футбольному матчі «Шахтар» проти нідерландського «АЗ», що відбувся 9 квітня на стадіоні «Вісла» у Кракові. Відео та фото, на які потрапив Шефір, опублікував ФК «Шахтар» 10 квітня. Поряд з ним можна побачити й бізнесмена, власника «Шахтаря» Ріната Ахметова.

Президент «Шахтаря» Ахметов вперше за майже 12 років відвідав матч футбольного клубу.

«Футбол – це гра. Гра – це емоції. І сьогодні я щасливий! Ми перемогли 3:0, матч був чудовим», – сказав власник клубу.

На ще одному фото теж добре видно, що Ахметов та Шефір дивилися матч європейської «Ліги Конференцій» разом.



Сергій Шефір та його брат Борис Шефір – бізнес-партнери Володимира Зеленського, співзасновники студії «Квартал-95». За даними Слідство.Інфо, саме Шефіру Зеленський передав свою частку «Кварталу-95» напередодні президентських виборів 2019 року.

Коли Зеленський вирішив балотуватися в президенти, сценарист та продюсер Сергій Шефір супроводжував його на більшості зустрічей з політиками, з 2019 був першим помічником Володимира Зеленського в Офісі Президента. Зеленський звільнив Шефіра в березні 2024 року.

У декларації Володимира Зеленського за 2025 рік досі є 25% квартири в Києві у співвласності із братами Шефірами площею 254,5 квадратних метра, а також 50% квартири у співвласності із Сергієм Шефіром площею 198,6 квадратних метра.

Зв’язок Сергія Шефіра з Рінатом Ахметовим теж давній. 31 серпня 2020 року журналісти програми «Схеми» зафіксували, як Шефір таємно приїжджав до маєтку олігарха Ріната Ахметова під Києвом. Через подібні зв’язки медіа неоднарозово називали Шефіра «головним комунікатором Офісу Президента з олігархами».

Прізвище Шефіра фігурувало під час засідання у Вищому антикорупційному суді щодо ексвіцепрем’єр-міністра Олексія Чернишова. Прокурор САП Сергій Савицький повідомив що бізнесмен Тімур Міндіч та Сергій Шефір обговорювали, де взяти гроші на внесення застави за Олексія Чернишова, якого підозрюють у зловживанні службовим становищем та одержанні хабаря.

27 грудня 2025 року САП повідомила про викриття злочинної групи, до складу якої входили чинні народні депутати України. Юрій Кісєль – один із п’яти депутатів, яким НАБУ та САП оголосили підозри як учасникам організованої злочинної групи, яка діяла у Верховній Раді та забезпечувала отримання неправомірної вигоди депутатами за «потрібне» голосування.

Джерела видання ZN.UA у правоохоронних органах повідомили, що детективи Національного антикорупційного бюро України нещодавно демонтували апаратуру, за допомогою якої тривалий час велось негласне прослуховування народного депутата від партії «Слуга народу» Юрія Кісєля. Це викликало «сильне занепокоєння як у самого нардепа, так і у його давнього друга - Сергія Шефірa».

Читайте також: Декларація-2025: доходи президента Зеленського та членів його родини зросли на понад 500 тисяч

У 2019 році Радіо Свобода виявило, що син тодішнього першого помічника президента Сергія Шефіра працював помічником народного депутата Юрія Кісєля.

Нардеп Ярослав Железняк заявив, що Галущенка, якого підозрюють у корупції, на посаду міністра енергетики лобіював саме Сергій Шефір.

У лютому 2026 року стало відомо, що Шефір виїхав за кордон. У коментарі «Українській правді» Шефір підтвердив, що виїхав за кордон: «Так я виїхав по своїм справам, і це ніяк не пов'язано з розслідуванням НАБУ, і вже в ці вихідні буду в Києві». Тоді Шефіра помітили в аеропорту Варшави, а 9 квітня 2026-го під час матчу він знову був у Польщі.

Радіо Свобода кілька разів намагалися звязатися з Сергієм Шефіром аби запитати, чому він перебуває у Польщі, проте відповіді, так і не отримали.