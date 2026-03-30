Декларація-2025: доходи президента Зеленського та членів його родини зросли на понад 500 тисяч

Доходи президента України Володимира Зеленського та членів його родини за 2025 рік склали 15 мільйонів 805 тисяч 193 гривні, тобто порівняно з попереднім роком зросли на 519 тисяч. Про це свідчить офіційне повідомлення пресслужби президента та оприлюднена декларація.

Доходи родини Зеленського у 2025 році переважно складалися із заробітної плати президента – 336000 за рік, доходу від надання власної нерухомості в оренду – понад 6,2 мільйона гривень, а також банківських відсотків. Загалом ця сума доходу становила 7, 4 мільйона гривень.



Дохід від погашення від погашення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) – 8 мільйонів 364 тисяч 921 гривня. Тоді як минулого року він був на майже 200 тисяч вищим – 8 мільйонів 585 тисяч 532 гривень.



Суттєвих змін у 2025 році щодо нерухомого майна, транспортних засобів у сім’ї Зеленського не відбулося.

У власності Зеленського перебуває квартира у Києві площею 131,9 квадратних метра та два машиномісця-гаражі в Києві. Також у нього залишаються 25% квартири в Києві у співвласності із братами Шефірами площею 254,5 квадратних метра, а також 50% квартири у співвласності із Сергієм Шефіром площею 198,6 квадратних метра.

У дружини президента у власності є квартира в окупованому Криму площею 129,8 квадратних метра і паркомісце, квартира у Києві площею 284 квадратних метра. Також Олена Зеленська на правах спільної часткової власності володіє 33% нежитлового приміщення у співвласності із Оленою і Ларисою Шефір площею 337,8 квадратних метра.

Володимир та Олена Зеленські також мають право користування квартирою у Великій Британії, право користування державною дачею в Києві з господарськими будівлями та спорудами загальною площею 4011,10 квадратних метра.

Подружжя має годинники Breguet, Rolex, Tag Heuer, Piaget, Bovet.