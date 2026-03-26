Судді ВАКС звернулися до Зеленського через «критичну ситуацію» з приміщенням

Судді Вищого антикорупційного суду звернулися до президента Володимира Зеленського із проханням «виконати євроінтеграційні зобов’язання щодо надання належного приміщення для здійснення судочинства», повідомляє пресслужба ВАКС.

За повідомленням, рішення звернутися до президента 25 березня ухвалили на зборах суддів ВАКС.

«Із початку своєї процесуальної діяльності, а це вже понад шість років, Вищий антикорупційний суд не забезпечений належним приміщенням. Актуальність цієї проблеми зростає у зв’язку із завершенням чергового етапу добору нових суддів… Прихід нових колег до Вищого антикорупційного суду й Апеляційної палати ВАКС вимагає створення належних умов для їхньої роботи та здійснення правосуддя», – йдеться в повідомленні.

У суді наголосили, що забезпечення ВАКС належною матеріально-технічною базою і постійними приміщеннями прямо передбачено євроінтеграційними зобов’язаннями України.

«Відповідно до Дорожньої карти з питань верховенства права, цей етап мав завершитися ще до ІІІ кварталу 2025 року, проте питання досі залишається відкритим», – йдеться в повідомленні.

У ВАКС зазначили, що власними зусиллями ідентифікували як найбільш придатну для розміщення суду будівлю за адресою: вулиця Василя Липківського, 35 у Києві.

«Даний об’єкт повністю відповідає базовим функціональним потребам для здійснення правосуддя. Попередні наради і комунікація з представниками органів державної влади підтвердили відсутність об’єктивних перешкод для передачі цієї будівлі Вищому антикорупційному суду. Наразі вирішення питання залежить винятково від ухвалення відповідного управлінського рішення на рівні Кабінету міністрів України. Зважаючи на це, судді ВАКС просять президента України невідкладно дати доручення відповідальним особам щодо передачі зазначеної будівлі до управління суду для якнайшвидшого забезпечення установи та її Апеляційної палати належними постійними приміщеннями», – кажуть у суді.

Напередодні у ВАКС повідомили, що на зборах суддів обрали нового голову Вищого антикорупційного суду, ним став Ігор Строгий, а також заступника голови ВАКС – ним став Дмитро Михайленко.

Вищий антикорупційний суд України почав роботу у вересні 2019 року. Верховна Рада ухвалила закон про Вищий антикорупційний суд у червні 2018 року.