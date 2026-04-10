ВАКС продовжив процесуальні обов’язки, накладені на Чернишова

Вищий антикорупційний суд продовжив процесуальні обов’язки, накладені на колишнього віцепрем’єр-міністра, міністра національної єдності, йдеться в повідомленні суду від 10 квітня.

Пресслужба суду не наводить ім’я фігуранта, але обставини вказують на колишнього віцепрем’єр-міністра Олексія Чернишова.

Слідчий суддя задовольнив клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Термін дії процесуальних обов’язків продовжений до 8 червня, але не довше строку досудового розслідування.

Підозрюваний, зокрема, зобов’язаний утримуватися від спілкування з іншими фігурантами, визначеними в ухвалі слідчого судді, не виїздити з межі України без дозволу та повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну місця проживання та роботи.

Читайте також: Адвокати: дружина Чернишова ділить спільне майно, щоб вивести частину з-під арешту – «Схеми»

У червні 2025 року суд відправив Чернишова у СІЗО з можливістю вийти під заставу. Як вдалося з’ясувати «Схемам», заставу в понад 120 мільйонів гривень за Олексія Чернишова внесли частинами у різні дні: його дружина, приватна фірма, яка була створена у квітні цього року і торгує деталями для автомобілів, а також менеджерка групи компаній DIM, співвласниками якої є забудовник Олександр Насіковський і, відповідно до даних у ЗМІ, бізнесмен та інвестор Максим Кріппа.

Друга підозра від 10 листопада стосувалася ймовірного незаконного збагачення у справі щодо «систематичного отримання неправомірної вигоди від контрагентів «Енергоатому» у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів».

18 листопада 2025 року ВАКС взяв ексміністра під варту на 60 діб із можливістю внести заставу у розмірі 51 мільйон 600 тисяч гривень. Під час засідання ексвіцепрем’єр назвав підозру проти нього «пустою» та заперечив свою причетність до цієї справи.

19 листопада «Схеми», з посиланням на джерела у правоохоронних органах, повідомляли, що за Чернишова внесли заставу дві фізичні особи, Андрій Ярославович Процик та Ірина Миколаївна Федорович – 30 мільйонів гривень та 21 мільйон 600 тисяч гривень відповідно.