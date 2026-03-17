НАЗК розпочало перевірку декларації Галущенка, якому раніше повідомили про підозру у справі «Мідас»

Голова комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики Анастасія Радіна («Слуга народу») повідомила, що Національне агентство з питань запобігання корупції розпочало повну перевірку декларації Германа Галущенка – колишнього міністра енергетики та ексміністра юстиції. Народна депутатка зазначила, що про це йдеться у відповіді НАЗК на її запит про те, коли саме відомство перевірить звітність посадовця, зокрема, на предмет оплати навчання його дітей у Швейцарії. Раніше «Схеми» розповіли у розслідуванні про те, що син Галущенка навчається за 200 000 доларів на рік в одному з найдорожчих коледжів Швейцарії. Як встановили журналісти, загальна вартість навчання за 4 роки могла скласти не менше 700 тисяч доларів, або 26 мільйонів гривень – що в рази перевищує офіційні доходи та задекларовані заощадження родини Германа Галущенка.

Після публікації розслідування «Схеми» направили запит до НАЗК з проханням прокоментувати знахідки журналістів, там зазначили, що «питання щодо проведення повної перевірки декларації або моніторингу способу життя може бути вирішено після надання фактичних даних».

Анастасія Радіна на сторінці у фейсбук повідомила, що на її запит у НАЗК відповіли, що «повна перевірка декларації, поданої Германом Галущенком за 2025 рік (перед звільненням), розпочата з 16 березня 2026 року».

Голова комітету ВР з питань антикорупційної політики зазначила, що це вже друге її звернення до відомства з уточненням, коли саме почнеться перевірка декларації Галущенка.

Читайте також: «Схеми» встановили таємного виконавця оборонних замовлень РФ, який уникнув санкцій та імпортує західні компоненти

Серед питань – оренда арештованого будинку ексміністра внутрішніх справ часів Віктора Януковича Віталія Захарченка.

«На засіданні ТСК ексміністр юстиції сказав, що орендував арештований будинок Захарченка в центрі Києва за приблизно 126 000 гривень на місяць. Ми знайшли і передали до НАЗК оголошення про оренду цього будинку від травня 2025 року – у ньому орендодавець просив за будинок 654 000 гривень на місяць», – написала Радіна.

Також вона додала: «До того ж, під час розгляду питання про обрання запобіжного заходу у ВАКС Галущенко заявив, що навчання його дітей у Швейцарії оплачували заможні кум та родич. Проте у декларації такі щедрі подарунки не відображені – а за брехню в декларації передбачена кримінальна відповідальність».

НАЗК повідомило, що перевірка декларації Галущенка триватиме до 120 днів із можливістю продовження ще на додаткові 60 днів за наявності підстав.

У грудні 2025 року журналісти «Схем» опублікували розслідування про те, що вже четвертий рік у College Alpin International Beau Soleil у Швейцарії навчається Максим Галущенко – син ексміністра, який фігурує на плівках НАБУ у справі «Мідас» про масштабну корупційну схему на енергетиці і якого підозрюють у відмиванні коштів і участі у злочинній організації.

Витрати на навчання сина Галущенко в декларації не згадував. Загалом, за чотири роки, вони могли сягнути близько 700 тисяч доларів, або майже 26 мільйонів гривень – що в рази перевищує офіційні доходи та задекларовані заощадження родини колишнього високопосадовця.

На момент виходу матеріалу «Схем» адвокат Галущенка в коментарі журналістам зазначив, що «цими питаннями займається колишня дружина».

Вона також фігурує в схемі «відмивання» коштів, яку опублікували НАБУ і САП. Слідство встановило, що на рахунки фонду, якими розпоряджалася родина підозрюваного, перерахували понад 7,4 мільйона доларів, ще понад 1,3 млн швейцарських франків і 2,4 млн євро видали готівкою і перерахували родині напряму в Швейцарії. Частину цих коштів розмістили на рахунках колишньої дружини Галущенка, повідомляють правоохоронці.

Після виходу розслідування, «Схеми» звернулись до НАЗК із питаннями, чи відреагують в агентстві на віднайдені журналістами факти. У відповідь, зокрема, там зазначили, що фото Максима Галущенка у коледжі «не може беззаперечно свідчити про саме навчання сина, а не участі у лекціях, семінарах тощо, що також може бути за стипендіальною програмою для переселенців з України під час війни, тобто надана інформація не підтверджує саме оплачуване навчання сина Глущенка Г.В. у вказаному у листі коледжі та здійснення ним видатків на оплату за таке навчання».

Водночас у матеріалі «Схем» зазначалось, що коледж не надає фінансової допомоги чи стипендій. А фото сина посадовця – опубліковані на сторінках коледжу Alpin Beau Soleil за 2022, 2023, 2024 та 2025 роки.

«Ураховуючи викладене, у зв’язку з відсутністю в наданій вами інформації фактичних даних про набуття Галущенком Г.В. та членами його сім’ї активів після 28.11.2019 та різниці між їх вартістю і законними доходами понад 1 505 250 грн, а також фактичних даних про відображення відомостей, що стосуються майна або іншого об’єкта декларування, що має вартість, і можуть відрізнятися від достовірних на суму від 150 до 750 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених на дату подання декларації, питання щодо проведення повної перевірки декларації або моніторингу способу життя вказаної особи може бути вирішено після надання таких фактичних даних», – резюмували в НАЗК.

Сам Галущенко, коментуючи у суді оплату навчання своїх дітей, заявив, що «там все у законний спосіб». Колишній міністр також повідомив, що «ніколи не ховався». 15 лютого в НАБУ повідомили, що його затримали при спробі залишити територію України.