ВАКС продовжив арешт ексрадника міністра енергетики

Вищий антикорупційний суд продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою фігуранту справи «Мідас» Ігорю Миронюку до 3 травня включно.

Водночас суд зменшив для підозрюваного розмір застави до 100 мільйонів гривень.

НАБУ називає Миронюка ексрадником колишнього міністра енергетики Германа Галущенка, хоча його адвокат це заперечує.

Ігор Миронюк перебуває під вартою з листопада 2025 року. Тоді суд призначив йому заставу 126 мільйонів гривень.

Захист Миронюка заявляв, що «немає складу злочину, що це вигадана справа». Сам підсудний раніше казав, що не має стосунку ані до «Енергоатому», ані до Міністерства енергетики, а про зв’язки з Галущенком – що він його адвокат.

Миронюк фігурує у плівках Національного антикорупційного бюро. НАБУ зафіксувало, що саме він під кодовим іменем «Рокет» і Дмитро Басов – «Тенор» (імена та кодові назви спершу встановив народний депутат Ярослав Железняк, але потім їх відкрив прокурор на суді) керували тіньовим процесом: контролювали всі закупівлі, кадрові рішення і розрахунки державного енергетичного гіганта. За версією слідства, яку зачитав прокурор на засіданні 11 листопада, Миронюка підозрюють, зокрема, в незаконному збагаченні та відмиванні коштів.

10 листопада НАБУ заявило про викриття діяльності злочинної організації, основним напрямком роботи якої було «систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів «Енергоатому» у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів».

У цій справі повідомили про підозру вісьмом особам. Серед підозрюваних є ексрадник міністра енергетики Ігор Миронюк («Рокет»).