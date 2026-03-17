«Схеми» встановили таємного виконавця оборонних замовлень РФ, який уникнув санкцій та імпортує західні компоненти

Російська група компаній «Квалітет», яка є прямим виконавцем державних оборонних замовлень для армії РФ і оснащує російську зброю і важку техніку спеціальними технічними мастилами, продовжує отримувати обладнання та високотехнологічну сировину виробництва західних хімічних гігантів – Chevron, Exxonmobil, Tannas, BASF та Lanxess, використовуючи для цього посередників у Туреччині та ОАЕ. Попри мільярдні державні контракти «Квалітету» з підсанкційними збройними заводами Росії, ані цей ланцюжок імпортних поставок західних компонентів через треті країни, ані сам російський виробник мастил та присадок досі не перебуває під економічними обмеженнями США та ЄС. Про це йдеться у розслідуванні «Схем» (проєкту Радіо Свобода).

Інформація про оборонні закупівлі в Росії засекречена, але від джерел з доступом до російських податкових баз «Схеми» отримали дані про транзакції одного з критично важливих виконавців державних оборонних замовлень – групи компаній «Квалітет», яка після виходу з РФ західних конкурентів стала фактично монопольним виробником авіаційних, гідравлічних, моторних мастил зі специфічними присадками для військової техніки.

Як йдеться в розслідуванні, лише за останні два роки «НВП «Квалітет» та «Квалітет-Авіа» здійснили 487 поставок підприємствам російського військово-промислового комплексу на загальну суму близько мільярда рублів (понад 12 мільйонів доларів США).

Серед замовників – найбільші російські виробники зброї, яка використовується у війні проти України: «Курганмашзавод» (виробник бойових машин піхоти), «Уралвагонзавод» (виробник танків), «Казанський вертолітний завод», «Воткінський завод» (виробник балістичних комплексів «Іскандер-М»). Без спеціальних технічних мастил з унікальними присадками «Квалітету», двигуни та інші механізми цієї російської військової техніки швидко б вийшли з ладу через зношення та перегрів, кажуть опитані журналістами експерти.

При цьому, виробництво продукції «Квалітету» залежить від іноземних складових, поставки яких у Росію заборонені західними урядами. Та як встановило розслідування «Схем», «Квалітет» і досі продовжує системно імпортувати підсанкційні присадки та лабораторне обладнання виробництва таких американських брендів як Chevron, Exxonmobil, Tannas, а також німецьких BASF та Lanxess. Аналіз тисяч митних декларацій в системі ImportGenius показав, що постачання здійснюється через дубайську компанію IPU Trading та її турецького партнера Özçinarlar. За останні три роки сума таких поставок в обхід санкцій склала понад 650 мільйонів рублів (близько 8,5 мільйонів доларів США).

Експерти з питань санкційної політики у коментарі Радіо Свобода пояснили, що це типовий приклад «схеми реекспорту», за що компанії-посередники у третіх країнах можуть потрапити під санкції.

Компанії-посередники з ОАЕ та Туреччини залишили запити журналістів без відповіді.

Зі згаданих в матеріалі західних виробників на момент публікації відреагувала лише американська Tannas, заявивши, що не давала дозволу на постачання своєї продукції до РФ, і що після звернення «Схем» вже проводить внутрішнє розслідування та планує запровадити додаткові перевірки для ідентифікації реальних кінцевих споживачів.

Попри те, що всі російські оборонні заводи, які закуповують продукцію «Квалітету» давно перебувають під західними санкціями, сама група компаній досі не потрапила під жодні економічні обмеження США чи ЄС, йдеться в матеріалі «Схем». Санкції проти одного з ключових підприємств групи – «НВП «Квалітет» – у 2025 році запровадила лише Україна.