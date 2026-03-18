ВАКС провів засідання у справі про незаконне збагачення ексзаступника Єрмака

Вищий антикорупційний суд України (ВАКC) провів 18 березня підготовче засідання у справі про незаконне збагачення колишнього заступника голови Офісу президента – Андрія Смирнова. Сторони мали погодити склад учасників майбутнього розгляду справи по суті, визначитися з порядком дослідження доказів та допиту свідків.

Обвинувачений та його захисники подали клопотання про розгляд справи не одним суддею Віталієм Крикливим, а колегією суддів.

«Мова йде не про довіру, ваша честь, ми довіряємо безумовно вам, але мова йде про бажання сторони захисту зробити все, щоб суд мав змогу об’єктивно оцінити доводи сторін», – пояснив клопотання адвокат Юрій Іванченко.

У перебігу засідання адвокати також додали, що мають намір звертатися з клопотанням щодо перегляду підсудності справи, адже, на їхню думку, провадження мав би розглядати інший суд.

Суд підтримав клопотання, відтак автоматичний розподіл визначить додаткових суддів. Після цього суд призначить дату наступного підготовчого засідання. В коментарі журналістам Андрій Смирнов стверджував, що справа ґрунтується на незрозумілих доказах.

У перебігу засідання прокурор Ростислав Батіг заявив, що доказів причетності обвинувачених достатньо.

«Ми будемо це доводити в ході судового розгляду, в тому числі посилаючись на документи отримані від Офісу президента, документи отримані в ході обшуків, листування між особами, які досліджувалися», – розповів представник обвинувачення.

Андрій Смирнов на посаді заступника голови Офісу президента України перебував з 2019-го до березня 2024 року. Через два місяці після звільнення йому вручили підозру в незаконному збагаченні.

Андрія Смирнова обвинувачують у незаконному збагаченні на 15,7 мільйона гривень, легалізації коштів через будівництво будинків на Одещині та прийнятті пропозиції хабаря у розмірі 100 тисяч доларів. За версією НАБУ та САП, Смирнов сприяв ухваленню Антимонопольним комітетом рішення на користь будівельної компанії Chernyshev Group. Її очільник Ігор Чернишев був присутній на засіданні. У 2025 році разом із Смирновим йому вручили підозру за статтею про надання неправомірної вигоди.