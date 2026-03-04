Єрмак та інші «люди президента» у нових іпостасях. До чого тут Медведчук?

Екскерівника Державної прикордонної служби Сергія Дейнека мобілізували: тепер він командир 3-го прикордонного загону. Це підтвердили в ДПСУ. Раніше НАБУ і САП повідомили про викриття топпосадовця прикордонної служби на сприянні контрабанді. Дейнеко отримав підозру. Після обрання запобіжного заходу за нього внесли заставу. Сам він звільнився з військової служби за станом здоров’я.

Чому повернувся? Чи буде покарання?

Тим часом екскерівник Офісу президента Зеленського Андрій Єрмак повідомив про нову роботу: він працюватиме в Асоціації адвокатів України у новоствореному комітеті.

Громадські активісти вказують, що керівництво цієї структури досі може бути пов’язане з кумом Путіна Віктором Медведчуком. А журналісти-розслідувачі помітили, що водій Єрмака раніше працював у самого Медведчука. Просто збіг обставин? Чи про що це свідчить?

З якою метою Андрій Єрмак очолив комітет в Національній асоціації адвокатів?

Про це дивіться у програмі Свобода Live:

Андрій Єрмак хоче відбілити своє ім’я – вважає Дар'я Каленюк, виконавча директорка Центру протидії корупції:

«Той комітет, який він очолив в Асоціації адвокатів, стосується захисту прав жертв російської агресії. І в мене таке відчуття, що просто інші якісь організації, асоціації його просто не хотіли брати до себе».

Ярослав Кузишин, адвокаційний менеджер Фундації DEJURE припускає, що тепер його посаду колишній очільник офісу президента може використовувати для того, щоб продовжувати зустрічатися з топ посадовцями:

«Це може бути, знаєте, як таке прикриття для зустрічей. Бо раніше він не міг пояснити, чому він з цими особами зустрічався. І ці особи також не могли пояснити, які в них справи».