Єрмаку повідомили про підозру – НАБУ

Національне антикорупційне бюро України і Спеціалізована антикорупційна прокуратура ввечері 11 травня повідомили, що «викрили організовану групу, причетну до легалізації 460 млн грн на елітному будівництві під Києвом».

«Про підозру повідомили одному з її учасників – колишньому керівнику Офісу президента України. Кваліфікація: ч. 3 ст. 209 КК України. Тривають невідкладні слідчі дії», – ідеться в повідомленні НАБУ.

Раніше джерела проєкту Радіо Свобода «Схеми» в правоохоронних органах повідомили, що Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура ввечері 11 травня проводять слідчі дії, пов’язані з колишнім керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком.

Як видно із оприлюднених фотографій, слідчі дії відбувалися в центрі Києва, біля Палацу спорту. Саме в цьому районі в лютому 2026 року керівник відділу журналістських розслідувань видання «Українська правда» Михайло Ткач виявив раніше тренажерний зал, який міг також використовуватися як місце для неформальних зустрічей.

Як повідомляє журналіст «Схем» із місця подій, до машини Андрія Єрмака сідала прокурорка САП Валентина Гребенюк. Вона пробула там близько 10 хвилин.

Сам Єрмак, який і після відставки з посади голови ОП далі веде телеграм-канал, коментарів щодо останніх подій не давав.

У розслідуванні «Хрещений батько на «удальонці» йшлося про зустрічі Єрмака з радником президента зі стратегічних питань Олександром Камишіним і секретарем Ради національної безпеки і оборони України Рустемом Умєровим.

Після цього народний депутат Ярослав Железняк із фракції «Голос» заявив, що ідентифікував людей супроводу Єрмака, які були зафіксовані у розслідуванні. Депутат стверджував, що це співробітники УДО.

У листопаді 2025 року президент України Володимир Зеленський повідомив, що керівник його Офісу Андрій Єрмак написав заяву про відставку. Це сталося на тлі обшуку в Єрмака. Національне антикорупційне бюро вранці 28 листопада підтвердило проведення слідчих дій у голови Офісу президента, хоча не уточнило деталей справи.

Після обшуку і відставки Андрій Єрмак заявив, що вирушає на фронт, а також сказав, що «готовий до будь-яких наслідків», підкреслив, що вважає себе «чесною та порядною людиною».

Перед тим народний депутат Ярослав Железняк заявив, що на записах НАБУ («плівках Міндіча») у справі «Мідас» Андрій Єрмак значиться як «Алі-Баба».

Наявність фігуранта із таким кодовим ім’ям у записах підтверджував керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко. За його словами, «Алі-Баба» на записах роздає завдання, щоб переслідувати детективів НАБУ, і він може також стояти за спробою ліквідувати незалежність НБУ і САП у липні 2025 року, чому завадили «картонкові протести».