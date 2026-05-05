Ексголова ОП Богдан прокоментував запроваджені проти нього санкції й анонсував розслідування

Колишній голова Офісу президента України Андрій Богдан заявив, що запровадження проти нього санкцій пов’язане з його «протидією корупції».

«Моє швидке розслідування обставин винесення щодо мене санкцій показало, що санкції винесено щодо мене за розповсюдження серед журналістів «плівок Міндіча»… Вперше в історії світовій санкції, покарання нанесено не за корупцію, а за боротьбу з корупцією, за протидію корупції. З юридичної точки зору я отримав санкції у справі «плівок Міндіча», – заявив Богдан у відеозверненні, опублікованому у фейсбуці 5 травня.

Ексголова ОП оголосив про намір провести розслідування обставин запровадження проти нього санкцій.

«Оскільки іншого шляху, окрім як боротися з цією несправедливістю, у мене не залишилось, я починаю своє незалежне адвокатське розслідування обставин вчинення кримінального злочину – винесення і застосування санкцій щодо Андрія Богдана. І обіцяю: всі посадові особи, які мали відношення до вчинення цього злочину чи певним чином протидіяли встановленню правди, будуть притягнуті до кримінальної відповідальності», – сказав Богдан.

Президент України Володимир Зеленський своїм указом від 2 травня запровадив санції проти п’яти осіб, зокрема Андрія Богдана.

У документі вказано, що «їхні дії загрожують національним інтересам, безпеці, суверенітету й територіальній цілісності України».

«Обмежувальні заходи, зокрема, передбачають: позбавлення державних нагород України, блокування активів, припинення торговельних операцій, запобігання виведенню капіталів за межі України, припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, заборона участі в приватизації та оренді державного майна», – йдеться у законі.

Санкції застосовані на 10 років, за винятком безстрокового позбавлення державних нагород України.

Незадовго до появи указу з санкціями Андрій Богдан висловив у фейсбуці свої версії такого рішення. Серед них він назвав відволікання суспільної уваги, образу на його висловлювання у соцмережах і причетність до нібито оприлюднення аудіозаписів з голосом, схожим на Тимура Міндіча.

З 29 квітня видання «Українська правда» оприлюднює частину розмов, задокументованих, за словами журналістів, НАБУ у рамках справи «Мідас» у квартирі наразі підсанкційного бізнесмена Тимура Міндіча, який є підозрюваним у справі щодо корупції в сфері енергетики.

Національне антикорупційне бюро не коментувало ці розмови.

Андрій Богдан вважає, що матеріали зливає Тимур Міндіч напряму журналістам, таке припущення також висловлював опозиційний народний депутат Ярослав Железняк. Натомість адвокати підсанкційного бізнесмена у коментарі Радіо Свобода 1 травня заявили, що Міндічу не давали доступу до записів розмов, опублікованих у ЗМІ, а в їхньому поширенні вони бачать «ознаки інформаційної маніпуляції».

Андрій Богдан – юрист за фахом, у минулому особистий адвокат олігарха Ігоря Коломойського. На президентських виборах 2019 року він консультував команду Зеленського з правових питань, а після перемоги того на виборах очолив спочатку Адміністрацію, а потім і щойно створений Офіс президента.

На посаді він пробув менше року – у лютому 2020-го Зеленський його звільнив. Його місце посів Андрій Єрмак.

Після звільнення Андрій Богдан постійно критикував українську владу, зокрема за недостатність зусиль у боротьбі з корупцією.

У 2019 році «Схеми» (Радіо Свобода) розповіли про те, як Андрій Богдан у 2013 році літав разом тодішнім керівником уряду Миколою Азаровим на переговори до Росії за день до зупинки євроінтеграції. А також про те, як він отримав заслуженого юриста за повернення заводу державі, хоча підприємство залишилося в олігархів.