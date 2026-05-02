Зеленський запровадив санкції проти ексголови ОП Андрія Богдана

Президент України Володимир Зеленський запровадив санції проти п’яти осіб, йдеться у відповідному указі глави держави.

У документі йдеться, що «їхні дії загрожують національним інтересам, безпеці, суверенітету й територіальній цілісності України».

Відомо, що санкції застосовані щодо українського юриста Андрія Богдана (колишнього керівника Офісу президента – ред), українського бізнесмена, соратника та партнера підсанкційного Віктора Медведчука Богдана Пукіша, російського бізнесмена, ключового менеджера підсанкційної платіжної системи А7А5, яку використовують для обходу санкцій, Алана Кірюхіна, функціонерів-пропагандистів олімпійського спорту РФ Станіслава Позднякова та Михайла Маміашвілі.

«Обмежувальні заходи, зокрема, передбачають: позбавлення державних нагород України, блокування активів, припинення торговельних операцій, запобігання виведенню капіталів за межі України, припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, заборона участі в приватизації та оренді державного майна», – йдеться у законі.

Санкції застосовані на 10 років, за винятком безстрокового позбавлення державних нагород України.

Андрій Богдан – юрист за фахом, у минулому особистий адвокат олігарха Ігоря Коломойського. На президентських виборах 2019 року він консультував команду Зеленського з правових питань, а після перемоги того на виборах очолив спочатку Адміністрацію, а потім і щойно створений Офіс президента.

На посаді він пробув менше року – у лютому 2020-го Зеленський його звільнив. Його місце посів Андрій Єрмак.