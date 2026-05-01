Депутат зі «Слуги народу» Веніславський вважає, що Зеленський має звільнити Умєрова

Народний депутат від фракції «Слуга народу», член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський вважає, що на оприлюднених виданням «Українська правда» ймовірних розмов звільнити секретаря РНБО Рустема Умєрова було б «мудрим політичним рішенням». Таку думку він висловив в ефірі Радіо Свобода в програмі «Свобода Live».



«На мій погляд, з огляду на резонансність тих плівок, які ми почули під час його перебування на посаді міністра оборони, я думаю, що так. Це було б мудре політичне рішення звільнити пана Умєрова для того, щоб продемонструвати, що навіть сама підозра в тому, що це мало місце і це пов’язано з його професійними обов’язками як міністра оборони і явно дисонувало з інтересами держави, я думаю, що це було б абсолютно правильне рішення», – сказав він.

Його колега по фракції Анастасія Радіна днями також висловила думку, що Умєров має скласти повноваження секретаря РНБО.

Відповідно до процедури, секретаря РНБО призначає та звільняє з посади президент України.

29 квітня видання «Українська правда» оприлюднило частину розмов, задокументованих, за словами журналістів, НАБУ у рамках справи «Мідас» у квартирі наразі підсанкційного бізнесмена Тимура Міндіча, який є підозрюваним у справі щодо корупції в сфері енергетики.

Національне антикорупційне бюро наразі не коментувало оприлюднені УП розмови.

Видання пише, що розмови задокументовані у квартирі Міндіча влітку 2025 року, зокрема, була розмова за участі на той час міністра оборони, а нині секретаря РНБО Рустема Умєрова. За даними журналістів, співрозмовники обговорюють можливе призначення Умєрова послом у США, також Міндіч і Умєров говорять про компанію Fire Point і про моделі далекобійного озброєння цієї FP-1, FP-5 та FP-7. Міндіч скаржився Умєрову, що Fire Point недофінансовують.

У пресслужбі Умєрова заявили, що автентичність та релевантність оприлюднених записів мають встановити правоохоронці.

Співвласник та головний конструктор компанії Fire Point Денис Штілерман звернувся до НАБУ з проханням підтвердити достовірність оприлюднених фрагментів розмов. За його словами, розповсюдження «недостовірної інформації» щодо діяльності Fire Point як однієї із «найбільших оборонних компаній в Україні, спричиняє вкрай негативні наслідки як для компанії, так і для обороноздатності держави».

Адвокат фігуранта справи «Мідас» Тимура Міндіча у коментарі для Радіо Свобода заявив, що сторона захисту не може підтвердити автентичність розмов, оприлюднених журналістами та деякими народними депутатами, оскільки «такі аудіозаписи та їхні стенограми не надавалися захисту ані офіційно, ані неофіційно в межах кримінального провадження».

За даними розслідувань, одним з бенефіціантів компанії може бути Міндіч. Хоча сам Міндіч заперечив будь-яку причетність до компанії-виробника зброї Fire Point.

Заснована в 2022 році Fire Point стрімко стала однією із ключових компаній у виробництві українських далекобійних БПЛА: як заявляють у Силах оборони, лише за серпень-вересень 2025-го понад половину всіх дронів, які застосовували ЗСУ, становили БПЛА саме цього виробника.

10 листопада 2025 року НАБУ заявило про викриття діяльності злочинної організації, основним напрямком роботи якої було «систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів «Енергоатому» у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів».

У цій справі повідомили про підозру вісьмом особам. Серед підозрюваних є бізнесмен, співзасновник студії «Квартал-95» Тимур Міндіч (на плівках НАБУ кодове ім’я «Карлсон»).

Тимур Міндіч, за даними джерел журналістів у правоохоронних органах, виїхав з України вночі 10 листопада. РНБО наклала на нього санкції. У коментарі «Українській правді» Міндіч заявив, що не має наміру повертатись в Україну, а звинувачення проти себе вважає «маніпуляціями».