Захист Міндіча повідомляє, що йому не надавали доступу до записів розмов, які опублікували в ЗМІ

Адвокат фігуранта справи «Мідас» Тимура Міндіча прокоментував для Радіо Свобода нові дані про його ймовірні телефонні розмови, що останні днями з’явилися в публічному просторі.

На прохання захисту опублікувати повний текст відповіді Радіо Свобода наводить його тут «Ми вдячні за можливість висловити позицію сторони захисту у вашому поважному виданні та цінуємо прагнення редакції всебічно розібратися у ситуації, забезпечивши висвітлення позицій усіх сторін процесу.



Сторона захисту не може підтвердити автентичність розмов, оприлюднених у матеріалах журналістів та народних депутатів, оскільки такі аудіозаписи та їхні стенограми не надавалися захисту ані офіційно, ані неофіційно в межах кримінального провадження. Відповідно, ми були позбавлені можливості їх дослідити чи перевірити.



Більше того, у матеріалах справи, які протягом усього розслідування передавалися стороні захисту, відсутні як самі записи, так і будь-які їхні стенограми, що наразі поширюються у публічному просторі. Це ставить під сумнів їхнє походження, законність отримання та обставини потрапляння до третіх осіб.



Щодо статусу Тимура Міндіча у згаданих розмовах — на сьогодні відсутні процесуально підтверджені дані, які дозволяли б коректно встановити ані контекст, ані коло учасників, ані правову природу цих записів. Будь-які публічні висновки з цього приводу без належної процесуальної перевірки є передчасними та необґрунтованими.



Позиція пана Міндіча полягає в тому, що поширення неперевірених матеріалів поза межами процесуального дослідження має ознаки інформаційної маніпуляції та може розглядатися як форма тиску. Саме тому сторона захисту наполягає на проведенні повноцінного розслідування джерела витоку та перевірці достовірності оприлюднених матеріалів у встановленому законом порядку.



Пан Міндіч неодноразово заявляв про готовність надати вичерпні пояснення у межах слідства. Водночас орган досудового розслідування, з незрозумілих причин, не вбачає необхідності у його допиті, що викликає окремі питання щодо логіки процесуальних дій.



Окремо зазначаємо, що заяви народного депутата Ярослав Железняк про нібито причетність сторони захисту до витоку інформації є безпідставними та виглядають як спроба дискредитації адвокатів і відволікання уваги від реальних джерел витоку.



Така версія є нелогічною також з огляду на те, що ресурси, на яких були оприлюднені відповідні матеріали, системно виступають опонентами сторони захисту у цій справі та не могли діяти в її інтересах. Крім того, попередні публікації щодо цієї справи неодноразово збігалися у часі з процесуальними діями Національного антикорупційного бюро України, що додатково ставить під сумнів версію про «витік від адвокатів».



Додатково звертаємо увагу, що проблема витоків інформації з правоохоронних органів вже фіксувалася на рівні міжнародного аудиту. У травні 2025 року на сайті Кабінету Міністрів України було оприлюднено звіт Комісії з проведення зовнішньої незалежної оцінки ефективності діяльності НАБУ за період з березня 2023 до листопада 2024 року, підготовлений за участі міжнародних антикорупційних експертів.



У документі прямо зазначено: «Станом на сьогодні НАБУ не здійснило жодного результативного кримінального провадження щодо витоків інформації з боку власних працівників під час досудового розслідування — що становить значну репутаційну загрозу для Бюро». Це підкреслює необхідність ретельної перевірки можливих витоків, у тому числі всередині самого органу.



З метою запобігання подальшим маніпуляціям просимо оприлюднювати цей коментар у повному обсязі без скорочень та вибіркового цитування.



З повагою,

Адвокат Андрій Костенок».

За коментарем адвоката Андрія Костенка, захист Міндіча не отримував доступу до цих матеріалів:

«Сторона захисту не може підтвердити автентичність розмов, оприлюднених у матеріалах журналістів та народних депутатів, оскільки такі аудіозаписи та їхні стенограми не надавалися захисту ані офіційно, ані неофіційно в межах кримінального провадження».

Відтак, додає Костенок, захист фігуранта не мав можливості дослідити чи перевірити ці записи. Крім того, у матеріалах справи, які захист отримав, таких записів і їхніх стенограм немає. Адвокат вважає, що це ставить під сумнів «їхнє походження, законність отримання та обставини потрапляння до третіх осіб».





Захисник Міндіча стверджує, що наразі відсутні процесуально підтверджені дані, які б дозволяли встановити контекст, учасників або правову природу цих записів, і називає «публічні висновки» з цього приводу передчасними та необґрунтованими.

«Позиція пана Міндіча полягає в тому, що поширення неперевірених матеріалів поза межами процесуального дослідження має ознаки інформаційної маніпуляції та може розглядатися як форма тиску. Саме тому сторона захисту наполягає на проведенні повноцінного розслідування джерела витоку та перевірці достовірності оприлюднених матеріалів у встановленому законом порядку», – заявляє Костенок.

Він також згадав про попередні заяви Міндіча щодо готовності надати вичерпні пояснення в рамках слідства, при цьому заявляючи, що слідство не вбачає необхідності в його допиті.

Адвокат також заперечив припущення народного депутата Ярослава Железняка про причетність захисту Міндіча до витоку інформації як безпідставні та спробу дискредитувати адвокатів і відволіти увагу від реальних джерел витоку. Він також називає таку версію нелогічною, адже ресурси, які опублікували ці матеріали, «системно виступають опонентами сторони захисту у цій справі та не могли діяти в її інтересах».





Костенок також послався на звіт Комісії з проведення зовнішньої незалежної оцінки ефективності діяльності НАБУ від травня 2025 року, в якому йшлося на відсутність результативних кримінальних проваджень щодо витоків із бюро.

«Це підкреслює необхідність ретельної перевірки можливих витоків, у тому числі всередині самого органу», – додав він.

29 квітня видання «Українська правда» оприлюднило частину розмов, задокументованих, за словами журналістів, НАБУ у рамках справи «Мідас» у квартирі наразі підсанкційного бізнесмена Тимура Міндіча, який є підозрюваним у справі щодо корупції в сфері енергетики.

Національне антикорупційне бюро наразі не коментувало оприлюднені УП розмови.

Видання пише, що розмови задокументовані у квартирі Міндіча влітку 2025 року, зокрема, була розмова за участі на той час міністра оборони, а нині секретаря РНБО Рустема Умєрова. За даними журналістів, співрозмовники обговорюють можливе призначення Умєрова послом у США, також Міндіч і Умєров говорять про компанію Fire Point і про моделі далекобійного озброєння цієї FP-1, FP-5 та FP-7. Міндіч скаржився Умєрову, що Fire Point недофінансовують.

У пресслужбі Умєрова заявили, що автентичність та релевантність оприлюднених записів мають встановити правоохоронці.

За даними розслідувань, одним з бенефіціантів компанії може бути Міндіч. Хоча сам Міндіч заперечив будь-яку причетність до компанії-виробника зброї Fire Point.

Заснована в 2022 році Fire Point стрімко стала однією із ключових компаній у виробництві українських далекобійних БПЛА: як заявляють у Силах оборони, лише за серпень-вересень 2025-го понад половину всіх дронів, які застосовували ЗСУ, становили БПЛА саме цього виробника.

10 листопада 2025 року НАБУ заявило про викриття діяльності злочинної організації, основним напрямком роботи якої було «систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів «Енергоатому» у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів».

У цій справі повідомили про підозру вісьмом особам. Серед підозрюваних є бізнесмен, співзасновник студії «Квартал-95» Тимур Міндіч (на плівках НАБУ кодове ім’я «Карлсон»).

Тимур Міндіч, за даними джерел журналістів у правоохоронних органах, виїхав з України вночі 10 листопада. РНБО наклала на нього санкції. У коментарі «Українській правді» Міндіч заявив, що не має наміру повертатись в Україну, а звинувачення проти себе вважає «маніпуляціями».