Компанія Fire Point звернулася до НАБУ з проханням підтвердити достовірність оприлюднених УП розмов Міндіча

Співвласник та головний конструктор компанії Fire Point Денис Штілерман звернувся до Національного антикорупційного бюро України з проханням підтвердити достовірність оприлюднених днями виданням «Українська правда» нібито фрагменти розмов, у яких, серед іншого, згадується, компанія. Текст відповідного листа до НАБУ Штілерман опублікував у соцмережі X.



Він зазначає, що, за даними журналістів, нібито під час однієї з розмов фігуранта так званої справи «Мідас» Тимура Міндіча згадується Fire Point, що «може створювати у споживачів інформації асоціації між ТОВ «ФАЙЄР ПОІНТ» та особами, щодо яких здійснюється кримінальне провадження».

За його словами, поширена інформація завдає шкоди репутації Fire Point.

«Таке розповсюдження недостовірної інформації щодо діяльності ТОВ «ФАЙЄР ПОІНТ», як однієї із найбільших оборонних компаній в Україні, спричиняє вкрай негативні наслідки як для компанії, так і для обороноздатності держави у цілому, особливо враховуючи те, що ця інформація не підтверджена належним чином і має характер маніпулятивної», – йдеться у зверненні.

Штілерман пише, що про недостовірність інформації також вказує явно завищені суми обсягів надходження грошових коштів до компанії, які обговорюються учасниками записів – 311 млрд грн, оскільки дохід компанії за 2025 рік складав 29 324 млн грн.

Співвласник Fire Point зауважує, що «така публічна дискредитація, без висування офіційних претензій з боку правоохоронних або контролюючих органів, дуже негативно впливає на репутацію товариства, на можливості якісного і швидкого виконання держконтрактів, а також позбавляє нашу компанію права на ефективний захист і вичерпну комунікацію стосовно такої негативної інформації».



Також у Fire Point зазначили, що громадянин Міндіч Тимур «не є та не був власником, кінцевим бенефіціаром компанії, а будь-яка можлива діяльність останнього стосовно товариства є виключно ініціативою та відповідальністю тих осіб, які можуть фігурують на записах».

29 квітня видання «Українська правда» оприлюднило частину розмов, задокументованих, за словами журналістів, НАБУ у рамках справи «Мідас» у квартирі наразі підсанкційного бізнесмена Тимура Міндіча, який є підозрюваним у справі щодо корупції в сфері енергетики.

Національне антикорупційне бюро наразі не коментувало оприлюднені УП розмови.

Видання пише, що розмови задокументовані у квартирі Міндіча влітку 2025 року, зокрема, була розмова за участі на той час міністра оборони, а нині секретаря РНБО Рустема Умєрова. За даними журналістів, співрозмовники обговорюють можливе призначення Умєрова послом у США, також Міндіч і Умєров говорять про компанію Fire Point і про моделі далекобійного озброєння цієї FP-1, FP-5 та FP-7. Міндіч скаржився Умєрову, що Fire Point недофінансовують.

У пресслужбі Умєрова заявили, що автентичність та релеватність оприлюднених записів мають встановити правоохоронці.

Також в Умєрова прокоментували згаданий у медіа момент щодо фінансування Fire Point, зазначивши, що йдеться про виробництво дронів, які продемонстрували свою ефективність на фронті, зокрема під час далекобійних операцій вглиб Росії.

«Сума в понад 300 млрд, які начебто були профінансовані компанії, не відповідає дійсності. Це загальна сума фінансування закупівель БпЛА у цілому, яка охоплює сотні різних виробників і типів безпілотників – від FPV і розвідувальних до бомберів і далекобійних систем», – пояснили в пресслужбі.



За даними розслідувань, одним з бенефіціантів компанії може бути Міндіч. Хоча сам Міндіч заперечив будь-яку причетність до компанії-виробника зброї Fire Point.

Заснована в 2022 році Fire Point стрімко стала однією із ключових компаній у виробництві українських далекобійних БПЛА: як заявляють у Силах оборони, лише за серпень-вересень 2025-го понад половину всіх дронів, які застосовували ЗСУ, становили БПЛА саме цього виробника.

10 листопада 2025 року НАБУ заявило про викриття діяльності злочинної організації, основним напрямком роботи якої було «систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів «Енергоатому» у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів».

У цій справі повідомили про підозру вісьмом особам. Серед підозрюваних є бізнесмен, співзасновник студії «Квартал-95» Тимур Міндіч (на плівках НАБУ кодове ім’я «Карлсон»).

Тимур Міндіч, за даними джерел журналістів у правоохоронних органах, виїхав з України вночі 10 листопада. РНБО наклала на нього санкції. У коментарі «Українській правді» Міндіч заявив, що не має наміру повертатись в Україну, а звинувачення проти себе вважає «маніпуляціями».



