СБУ повідомила про нову підозру колишньому бенефіціару «одного із найбільших банків України»

Служба безпеки та Офіс генерального прокурора розслідують ймовірне шахрайське заволодіння понад 100 мільйонами гривень – про це СБУ заявила 1 травня.

Розслідування зафіксувало «нові епізоди злочинної діяльності колишнього бенефіціарного власника одного із найбільших банків України».

«За матеріалами справи, у 2014 році він та пов’язані із ним особи незаконно заволоділи понад 100 млн грн, що належали підконтрольній їм фінансовій установі», – йдеться в повідомленні.

Слідство встановило, що фінансова схема полягала у виведенні кредитних ресурсів, а їхній подальший рух маскували під законні фінансові операції. За матеріалами провадження, підконтрольні підприємства отримували в банку кредити без належного забезпечення та реальної господарської мети. Надалі ці активи проходили через низку юридичних і фізичних осіб, що створювало видимість звичайного фінансового обігу.

Обвинувачення вважає, що частина цих активів зрештою опинилася на особистих рахунках організаторів схеми під виглядом виконання договорів. Зокрема, в грудні 2014 року на особистий рахунок підозрюваного перерахували сотні мільйонів гривень від підконтрольного йому підприємства.

СБУ встановило, що внаслідок цих дій банку завдали збитків на суму понад 100 мільйонів гривень. Розмір завданих збитків уточнюється в ході досудового розслідування.

Попередньо, слідство вважає, що джерелом цієї суми були кредитні ресурси банку, які через ланцюг підконтрольних компаній використовувалися у схемі так званого «перекредитування». У справі також ймовірно фігурують службові особи банку, керівники підконтрольних підприємств, а також інші юридичні та фізичні особи, які забезпечували транзит активів і документальне оформлення операцій.

«Слідчі Служби безпеки України та прокурори Офісу Генерального прокурора повідомили колишньому бенефіціарному власнику одного із найбільших банків України про підозру за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (в редакції Закону від 15.04.2008 року) – шахрайське заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, вчинене у складі організованої групи. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 12 років», – заявляє служба.





Досудове розслідування триває.

Правоохоронці не називають імені підозрюваного, але обставини вказують на колишнього бенефіціарного власника «Приватбанку» Ігоря Коломойського. Його публічних коментарів із приводу нової підозри наразі немає.

Ігор Коломойський перебуває під вартою з 2 вересня 2023 року. Тоді його арештували за підозрою в шахрайстві та відмиванні грошей. Цей епізод, за даними слідства, стосується того, що Коломойський привласнював кошти протягом 2013–2020 років шляхом їх виводу за кордон, «використовуючи при цьому інфраструктуру підконтрольних банківських установ».

Згодом Служба безпеки України повідомила про викриття «нових фактів злочинної діяльності» власника великої фінансово-промислової групи Ігоря Коломойського. Йому повідомили про додаткову підозру за трьома статтями – йдеться про незаконні дії з документами, заволодіння чужим майном і легалізацію коштів, отриманих злочинним шляхом.

У травні 2024 року правоохоронці повідомили Коломойському про підозру в організації замовного вбивства директора юридичної компанії у 2003 році. На підставі нових матеріалів слідства бізнесмену загрожує довічне ув’язнення.

За версією слідства, Коломойський замовив убивство директора юридичної компанії за «невиконання вимог щодо анулювання та визнання недійсними рішень загальних зборів акціонерів відкритого акціонерного товариства», а саме підприємства «Дніпроспецсталь». Бізнесмен заперечує будь-яку причетність до злочину.