Прокуратура: 4 людей підозрюють у розтраті коштів Сіверськодонецької МВА на військових закупівлях

Правоохоронці викрили організовану групу, ймовірно причетну до розтраті коштів на закупівлях засобів радіоелектронної боротьби, повідомляє Офіс генерального прокурора 22 квітня.

За процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону в цій справі 17 квітня повідомили про підозру групі з чотирьох осіб. Їх підозрюють у розтраті бюджетних коштів, призначених для забезпечення військових.

«За даними слідства, ФОП, директор комунального підприємства, адвокат і керівник товариства організували заволодіння коштами Сіверськодонецької міської військової адміністрації. Схема ґрунтувалася на підроблених листах нібито від військових підрозділів із проханням закупити засоби РЕБ», – йдеться в повідомленні.

Прокуратура додає, що на підставі цих звернень кошти міська адміністрація виділяла кошти комунальному підприємству, яке уклало договори з підконтрольними компаніями. Насправді обладнання не закуповувалося й не постачалося, а для прикриття «оформлювалися фіктивні документи».

Натомість кошти були перераховані на рахунки підконтрольних підприємств і розподілялися між фігурантами. Офіс генпрокурора оцінює збитки в 5,6 мільйона гривень.

Правоохоронці кваліфікували справу за статтею про розтрату майна.

Прокуратура не наводить імен підозрюваних, їхня позиція щодо обвинувачень невідома. Сіверськодонецька міська адміністрація публічно не коментувала справу.