Стрілянина в Києві: суд обрав запобіжний захід для поліцейської, яку підозрюють у службовій недбалості

Суд обрав запобіжний захід для поліцейської Анни Дудіної, яку підозрюють у службовій недбалості з тяжкими наслідками під час стрілянини в Києві.

Суд взяв під варту Дудіну, призначивши також заставу – 266 тисяч гривень.

Прокуратура просила про нічний домашній арешт поліцейської.

Аналогічний запобіжний захід суд призначив для іншого поліцейського Михайла Дробницького – тримання під вартою з можливістю внесення застави 266 тисяч гривень.

18 квітня у Києві в Голосіївському районі невідомий чоловік відкрив стрілянину, вбивши чотирьох людей на вулиці, після чого забарикадувався у приміщенні супермаркета та утримував заручників. Ще одна людина загинула у приміщенні магазина. Стрілка ліквідували під час штурму.

Загалом внаслідок стрілянини загинули сім людей. Ці події правоохоронці кваліфікували за ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт, що призвів до загибелі людей). За даними ОГП, стрілянину в Києві влаштував 58-річний уродженець Москви, який був озброєний зареєстрованою вогнепальною зброєю.

Генеральний прокурор Руслан Кравченко також повідомив про відкриття кримінального провадження за фактом неналежного виконання службових обов’язків працівниками поліції під час теракту в Києві 18 квітня. За повідомленням, двоє патрульних, які прибули на місце стрілянини, втекли після пострілів.

Міністр Ігор Клименко заявив, що інші екіпажі, які прибули за лічені хвилини, «діяли професійно». Дії тих поліцейських, які «залишили хлопчика сидіти на асфальті, а самі втекли», він описав як «це великий сором».

«Я хочу одне сказати, що не можна по двох патрульних оцінювати всю систему. На той момент конкретно ці дві людини проявили психологічну слабкість», – сказав міністр.

Він додав, що 44-річна жінка-патрульна працювала в штабі, в Департаменті патрульної поліції, а у вихідні офіцерів штабу також ставлять в наряди: «Це зовсім не виправдання – за 10 років можна було навчитися реагувати. А точніше – керівництву навчити і підготувати весь особовий склад до екстремальних ситуацій». Другий патрульний, за словами міністра, – 27-річний чоловік – закінчив Академію патрульної поліції і прийшов служити на початку 2024 року.