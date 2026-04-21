Теракт в Києві: суд взяв під варту одного з поліцейських, яких підозрюють у службовій недбалості

Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 18 червня для одного з поліцейських, яких підозрюють у службовій недбалості з тяжкими наслідками під час стрілянини в Києві.

Також суд надав йому можливість внесення застави у розмірі понад 266 тисяч гривень.

Прокуратура просила суд призначити запобіжний захід у вигляді тримання під вартою через ризик втечі та переховування від слідства, впливу на слідство.

Захист наполягав на відсутності ризиків та просив суд у разі застосування обрати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Поліцейський Михайло Дробницький під час судового засідання повідомив, що після прибуття на виклик і виявлення поранених він передав по рації, що потрібні карети швидкої допомоги. За його словами, вийшов нападник, який вів вогонь. Поліцейський відійшов для пошуку укриття, а потім застосував всі «заходи, щоб виявити нападника та знешкодити його».

«Мені дуже шкода, що так сталось, щодня прокручую це в голові», – сказав підсудний.

18 квітня у Києві в Голосіївському районі невідомий чоловік відкрив стрілянину, вбивши чотирьох людей на вулиці, після чого забарикадувався у приміщенні супермаркета та утримував заручників. Ще одна людина загинула у приміщенні магазина. Стрілка ліквідували під час штурму.

Загалом внаслідок стрілянини загинули сім людей.

Кримінальне провадження розпочали за ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт, що призвів до загибелі людей). За даними ОГП, стрілянину в Києві влаштував 58-річний уродженець Москви, який був озброєний зареєстрованою вогнепальною зброєю.

Генеральний прокурор Руслан Кравченко також повідомив про відкриття кримінального провадження за фактом неналежного виконання службових обов’язків працівниками поліції під час теракту в Києві 18 квітня. За повідомленням, двоє патрульних, які прибули на місце стрілянини, втекли після пострілів.

Міністр Ігор Клименко заявив, що інші екіпажі, які прибули за лічені хвилини, «діяли професійно». Дії тих поліцейських, які «залишили хлопчика сидіти на асфальті, а самі втекли», він описав як «це великий сором».

«Я хочу одне сказати, що не можна по двох патрульних оцінювати всю систему. На той момент конкретно ці дві людини проявили психологічну слабкість», – сказав міністр.

Він додав, що 44-річна жінка-патрульна працювала в штабі, в Департаменті патрульної поліції, а у вихідні офіцерів штабу також ставлять в наряди: «Це зовсім не виправдання – за 10 років можна було навчитися реагувати. А точніше – керівництву навчити і підготувати весь особовий склад до екстремальних ситуацій». Другий патрульний, за словами міністра, – 27-річний чоловік – закінчив Академію патрульної поліції і прийшов служити на початку 2024 року.