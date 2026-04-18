Розстріл людей у Голосіївському районі Києва кваліфіковано як теракт – СБУ

Розстріл цивільних людей у Голосіївському районі Києва кваліфіковано як теракт, йдеться у повідомленні Служби безпеки України (СБУ).

«Слідчі Служби безпеки України кваліфікували розстріл цивільних і взяття заручників у Голосіївському районі міста Києва як терористичний акт. За даним фактом відкрите кримінальне провадження за ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт, що призвів до загибелі людей)», – зазначили у відомстві.

За даними спецпризначенців, злочин вчинив чоловік 1968 року народження, який був озброєний зареєстрованою вогнепальною зброєю.

«Від його дій загинуло уже 6 осіб, ще 7 людей, за попередніми даними, гопіталізовані із пораненнями і травмами різного ступеню.мНаразі досудове розслідування за процесуального керівництва Київської міської прокуратури триває. СБУ, Нацполіція і прокуратура вживають комплексні заходи, щоб встановити усі обставини інциденту, в тому числі можливі мотиви стрільця», – підсумували у СБУ.

Раніше було відомо, що 18 квітня у Києві в Голосіївському районі невідомий чоловік відкрив стрілянину по людях. Згодом стрілка ліквідували під час затримання.

Відомо про 6 загиблих та 14 постраждалих. Серед постраждалих охоронець супермаркету, куди увірвався стрілок чотиримісячна дитина, яка отруїлася чадним газом у квартирі поруч із тією, яку підпалив стрілець. Від госпіталізації батьки відмовилися.



