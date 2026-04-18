Зеленський: внаслідок стрілянини у Києві загинуло 5 людей, ще 10 госпіталізовані

Поліцейські стоять поруч із тілами на місці стрілянини в Києві, Україна, 18 квітня 2026 року

Унаслідок стрілянини в Голосіївському районі Києва загинули 5 людей, ще 10 госпіталізовані, чотирьох заручників врятували, повідомив президент Володимир Зеленський.

«Щойно міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко доповів про ліквідацію в Києві нападника, який відкрив вогонь по звичайних людях. Усі обставини зʼясовуються. Наразі відомо про 5 загиблих. Мої співчуття рідним та близьким. Станом на зараз 10 людей госпіталізовані з пораненнями й травмами. Усім надається необхідна допомога. Чотирьох заручників вдалося врятувати», – зазначив президент.

Раніше було відомо, що 18 квітня у Києві в Голосіївському районі невідомий чоловік відкрив стрілянину по людях. Відомо, що правоохоронці проводять спецоперацію по затриманню злочинця. Згодом стрілка ліквідували під час затримання.


