Стрілянину в Києві влаштував 58-річний уродженець Москви – генпрокурор

Стрілянину в Києві влаштував 58-річний уродженець Москви, повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко.

«У Голосіївському районі столиці 58-річний уродженець Москви відкрив стрілянину, вбив чотирьох людей, після чого забарикадувався у приміщенні супермаркету та утримував заручників», – зазначив він.

За попередніми даними, він використовував автоматичну зброю. Одночасно виникла пожежа у квартирі, де був зареєстрований нападник.

«На місце оперативно прибув прокурор міста Києва. У ході штурму спецпідрозділом КОРД стрільця ліквідовано», – повідомив Кравченко.

Згодом Кравченко уточнив, що за фактом розстрілу цивільних та захоплення заручників у Голосіївському районі столиці розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу України – терористичний акт, що призвів до загибелі людей.

Встановлено особу стрільця – це чоловік 1968 року народження, який використовував зареєстровану вогнепальну зброю.

Раніше було відомо, що 18 квітня у Києві в Голосіївському районі невідомий чоловік відкрив стрілянину по людях. Згодом стрілка ліквідували під час затримання.

Відомо про 6 загиблих та 14 постраждалих. Серед постраждалих охоронець супермаркету, куди увірвався стрілок чотиримісячна дитина, яка отруїлася чадним газом у квартирі поруч із тією, яку підпалив стрілець. Від госпіталізації батьки відмовилися.



