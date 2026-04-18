Стрілянина в Києві: 6 людей загинуло і 9 постраждали. Стрільця, уродженця Москви, ліквідували (оновлено)

Унаслідок стрілянини в Голосіївському районі Києва загинули 6 людей, ще 9 постраждали, чотирьох заручників врятували. Про стрілянину повідомив президент Володимир Зеленський. Голова МВС Ігор Клименко поінформував, що спецпризначенці підрозділу КОРД штурмували крамницю де перебував 58-річний чоловік, який спершу вбив кількох людей на вулиці, а потім забарикадувався в супермаркеті, захопивши заручників.

«Щойно міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко доповів про ліквідацію в Києві нападника, який відкрив вогонь по звичайних людях. Усі обставини зʼясовуються. Наразі відомо про 5 загиблих. Мої співчуття рідним та близьким. Станом на зараз 10 людей госпіталізовані з пораненнями й травмами. Усім надається необхідна допомога. Чотирьох заручників вдалося врятувати», – повідомив президент України Володимир Зеленський.

Стрілка ліквідували під час затримання – Клименко

Стрільця ліквідовано під час затримання у Києві, повідомив голова МВС Ігор Клименко.

Він додав, що спецпризначенці підрозділу КОРД штурмували магазин, де перебував чоловік. Він захопив у заручники людей та стріляв у поліцейських під час затримання. До цього з ним намагалися сконтактувати перемовники.

За словами Клименка, 58-річний чоловік відкрив стрілянину на вулиці, вбив спершу чотирьох людей, після чого забарикадувався у приміщенні супермаркету та захопив заручників.

Генеральний прокурор України Руслан Кравченко повідомив, що нападник, який стріляв по людях, захопив заручників і якого ліквідували, був уродженцем Москви.

Чоловік «діяв хаотично». Деталі

Чоловік, який влаштував стрілянину в Києві, «діяв хаотично та був озброєний цивільною зброєю, дозволеною до придбання», повідомив згодом під час брифінгу міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

За його словами, стрільця ліквідували під час штурму після того, як він вбив ще одного заручника.

Клименко розповів, що стрілець починав рух з вулиці Деміївська, діяв «дуже хаотично». Було видно, що він «просто розстрілював людей в упор», без будь-якої системи.

« Він стріляв впритул одиночними пострілами, у людей майже не було шансу. Підходив і стріляв . Стріляв одиночними, бо це карабін, який стріляє одиночними», – сказав міністр.

За даними Клименка, по дорозі стрілець встиг вбити чотирьох людей, а під кінець захопив супермаркет «Велмарт». Коли на місце прибула поліція та КОРД, зі стрільцем намагалися вести перемовини. Його вмовляли «хвилин 40», за словами міністра, він ніяк не реагував, щобільше, вбив ще одного заручника. Саме після цього було ухвалене рішення почати штурм.

За словами Клименка, зброю нападника вже вилучили. Це був карабін, дозволений до придбання цивільними.

«Він був зареєстрований. У грудні 2025 року він звернувся до органів дозвольної системи з проханням відстріляти його. Він приніс медичну довідку. Слідство перевірить, хто її надав», – запевнив міністр.

Також було повідомлення, що виникла пожежа у квартирі, де був зареєстрований нападник.

У лікарні померла поранена, серед постраждалих – дитина

Кількість загиблих унаслідок стрілянини в Голосіївському районі зросла до шести, поінформував згодом мер столиці Віталій Кличко.

«За даними медиків, у лікарні померла одна з поранених жінок, їй було близько 30 років. Шістьом постраждалим лікарі надали допомогу на місці». – зазначив міський голова.

Серед постраждалих – чотиримісячна дитина, яка отруїлася чадним газом у квартирі поруч із тією, яку підпалив стрілець. Від госпіталізації батьки відмовилися.








