Голова патрульної поліції подав у відставку

Генерал поліції Євгеній Жуков подав у відставку з посади начальника Департаменту патрульної поліції Національної поліції України, повідомив він під час брифінгу.

Відомо, що рішення про відставку було ухвалено після скандалу з патрульними поліцейськими, які 18 квітня прибули на місце стрілянини у Києві, але втекли після пострілів.

«Я як бойовий офіцер ухвалив рішення подати рапорт на звільнення з посади, яку я обіймаю. Я думаю, так буде справедливо», – оголосив Жуков під час пресконференції щодо стрілянини.

Жуков також прокоментував дії патрульних під час стрілянини. За його словами, вони вчинили «непрофесійно та недостойно».

«Вони погано зорієнтувалися та залишили у небезпеці поранених цивільних людей. Дуже ганебний випадок. Службове розслідування буде проведено і всі керівники будуть відповідати за ці вчинки. Всі керівники, які є начальниками у цих двох поліцейських», – сказав він.

Раніше генеральний прокурор Руслан Кравченко заявив про відкриття кримінального провадження за фактом неналежного виконання службових обов’язків працівниками поліції під час теракту в Києві 18 квітня.

За його словами, справу відкрили за ч. 3 ст. 367 КК України (Службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки).

Групу прокурорів у провадженні очолює прокурор міста Києва, досудове розслідування здійснюється Державним бюро розслідувань.

«Усі дії правоохоронців у момент критичної загрози життю громадян, зокрема епізод із залишенням у небезпеці малолітньої дитини та несвоєчасним припиненням дій нападника, отримають належну правову оцінку», – написав генпрокурор у телеграмі.

Кравченко також уточнив щодо матері пораненого хлопчика – в лікарні померла не мати хлопчика, а її рідна сестра.

Раніше міністр внутрішніх справ Ігор Клименко доручив провести службове розслідування щодо дій поліцейських під час теракту в Києві та надати всю інформацію у ДБР.

У соцмережах з’явилося відео, де поліцейські нібито тікають від стрільця і залишають цивільну людину під вогнем.