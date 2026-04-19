Клименко: після теракту в Києві масових перевірок власників зброї не буде

На тлі вчорашнього теракту в Києві міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що жодних масових перевірок власників зброї не буде.

«Психічний стан нападника явно був нестабільний. Яким чином він отримав необхідні медичні довідки для продовження дозволу на зброю - потрібно неодмінно дослідити. Це буде зроблено в межах розслідування. Жодних масових перевірок власників зброї не буде», – написав він у телеграмі, коментуючи низку дискусійних питань, що виникли після стрілянини в Києві.

Попри події в Києві, міністр підтримує надання права на вогнепальну зброю (включно з короткостволом) цивільним громадянам, оскільки вважає, що люди мають отримати право на збройний самозахист.

За його словами, найближчим часом будуть проведені експертні обговорення за участі народних депутатів, громадськості, журналістів, ветеранської спільноти щодо підготовки фінальної версії законопроєкту про цивільну зброю.

18 квітня у Києві в Голосіївському районі невідомий чоловік відкрив стрілянину, вбивши чотирьох людей на вулиці, після чого забарикадувався у приміщенні супермаркета та утримував заручників. Ще одна людина загинула у приміщенні магазина. Стрілка ліквідували під час штурму.

Згодом у лікарні померла одна з поранених жінок, їй було близько 30 років. Загалом відомо про 6 загиблих та 14 постраждалих.

Кримінальне провадження розпочали за ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт, що призвів до загибелі людей). За даними ОГП, стрілянину в Києві влаштував 58-річний уродженець Москви, він використовував автоматичну зброю.



