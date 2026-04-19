Теракт в Києві: в ОГП заявили про відкриття справи через дії поліцейських

Генеральний прокурор Руслан Кравченко заявив про відкриття кримінального провадження за фактом неналежного виконання службових обов’язків працівниками поліції під час теракту в Києві 18 квітня.

За його словами, справу відкрили за ч. 3 ст. 367 КК України (Службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки).

Групу прокурорів у провадженні очолює прокурор міста Києва, досудове розслідування здійснюється Державним бюро розслідувань.

«Усі дії правоохоронців у момент критичної загрози життю громадян, зокрема епізод із залишенням у небезпеці малолітньої дитини та несвоєчасним припиненням дій нападника, отримають належну правову оцінку», – написав генпрокурор у телеграмі.

Кравченко також уточнив щодо матері пораненого хлопчика – в лікарні померла не мати хлопчика, а її рідна сестра.

Раніше міністр внутрішніх справ Ігор Клименко доручив провести службове розслідування щодо дій поліцейських під час теракту в Києві та надати всю інформацію у ДБР.

У соцмережах з’явилося відео, де поліцейські нібито тікають від стрільця і залишають цивільну людину під вогнем.

18 квітня у Києві в Голосіївському районі невідомий чоловік відкрив стрілянину по людях, вбивши чотирьох людей на вулиці, після чого забарикадувався у приміщенні супермаркета та утримував заручників. Ще одна людина загинула у приміщенні магазина. Стрілка ліквідували під час штурму.

Згодом у лікарні померла одна з поранених жінок, їй було близько 30 років. Загалом відомо про 6 загиблих та 14 постраждалих.

Кримінальне провадження розпочали за ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт, що призвів до загибелі людей). За даними ОГП, стрілянину в Києві влаштував 58-річний уродженець Москви, він використовував автоматичну зброю.