Кличко: кількість загиблих унаслідок стрілянини зросла до шести, серед постраждалих – немовля

Кількість загиблих унаслідок стрілянини в Голосіївському районі зросла до шести, повідомив мер столиці Віталій Кличко.

«За даними медиків, у лікарні померла одна з поранених жінок, їй було близько 30 років. Шістьом постраждалим лікарі надали допомогу на місці». – зазначив міський голова.

Серед постраждалих – чотиримісячна дитина, яка отруїлася чадним газом у квартирі поруч із тією, яку підпалив стрілець. Від госпіталізації батьки відмовилися.

Раніше було відомо, що 18 квітня у Києві в Голосіївському районі невідомий чоловік відкрив стрілянину по людях. Стрілка ліквідували під час затримання.

Раніше повідомлялось про 5 загиблих та 14 постраждалих. Серед постраждалих охоронець супермаркету, куди увірвався стрілок.