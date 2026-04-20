Число жертв теракту в Києві зросло до семи – Кличко

У лікарні помер чоловік, поранений у Голосіївському районі Києва під час теракту 18 квітня, повідомив міський голова столиці Віталій Кличко з посиланням на медиків. Число загиблих сягнуло семи.

«Постраждалий перебував у вкрай тяжкому стані. Лікарі боролися за його життя, але врятувати його, на жаль, не вдалося. Наразі в лікарнях столиці перебувають сім із поранених у Голосіївському районі. Із них одна дитина. З дорослих четверо постраждалих перебувають в реанімації. Двоє – у відділенні політравми», – вказав мер Києва.

18 квітня у Києві в Голосіївському районі невідомий чоловік відкрив стрілянину по людях, вбивши чотирьох людей на вулиці, після чого забарикадувався у приміщенні супермаркета та утримував заручників. Ще одна людина загинула в приміщенні магазина. Нападника ліквідували під час штурму.

Згодом у лікарні померла одна з поранених жінок, їй було близько 30 років. Загалом відомо про 6 загиблих та 14 постраждалих.

Кримінальне провадження розпочали за ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт, що призвів до загибелі людей). За даними ОГП, стрілянину в Києві влаштував 58-річний уродженець Москви, він використовував автоматичну зброю.