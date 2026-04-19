«Теракт почався з побутової сварки»: Вигівський повідомив деталі стрілянини в Києві

Теракт у Києві почався з побутової сварки – стрілець вистрілив у бік сусіда з травматичного пістолета, потім повернувся додому, взяв карабін і підпалив свою квартиру, повідомив під час брифінгу голова Нацполіції Іван Вигівський.

За його словами, поліцейські виїхали на виклик про конфлікт між громадянами на вулиці. Але вже дорогою їм повідомили, що там є стрілець.

Вигівський каже, що прибувши на місце, патрульні почули постріли, залишили авто біля будинку та побігли до під’їзду. Там сиділи дитина, жінка та лежав чоловік. Поліцейська підійшла до дитини, у якої була поранена голова, і збиралася повернутися до авто по аптечку.

Тоді пролунали постріли, і поліцейські побігли до службового авто. Цей момент зафіксували камери, а відео поширилося у соцмережах.

За словами Вигівського, патрульні мали зробити попереджувальний постріл угору або застосувати зброю у разі загрози, але цього не сталося. Голова патрульної поліції Євгеній Жуков, який вже подав у відставку, додав, що поліцейські вчасно не зорієнтувалися і залишили в небезпеці поранених цивільних. Він назвав їхній вчинок «дуже ганебним».

Відомо, що двох поліцейських вже відсторонили від виконання обов’язків. Один з них працює в поліції з 2024 року, а його колега – з 2015-го.

Раніше генеральний прокурор Руслан Кравченко заявив про відкриття кримінального провадження за фактом неналежного виконання службових обов’язків працівниками поліції під час теракту в Києві 18 квітня.

За його словами, справу відкрили за ч. 3 ст. 367 КК України (Службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки).

Групу прокурорів у провадженні очолює прокурор міста Києва, досудове розслідування здійснюється Державним бюро розслідувань.

«Усі дії правоохоронців у момент критичної загрози життю громадян, зокрема епізод із залишенням у небезпеці малолітньої дитини та несвоєчасним припиненням дій нападника, отримають належну правову оцінку», – написав генпрокурор у телеграмі.

Кравченко також уточнив щодо матері пораненого хлопчика – в лікарні померла не мати хлопчика, а її рідна сестра.

Раніше міністр внутрішніх справ Ігор Клименко доручив провести службове розслідування щодо дій поліцейських під час теракту в Києві та надати всю інформацію у ДБР.

У соцмережах з’явилося відео, де поліцейські нібито тікають від стрільця і залишають цивільну людину під вогнем.



