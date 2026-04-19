Розпочато розслідування щодо бездіяльності двох патрульних: Зеленський про теракт у Києві

Розпочато розслідування щодо бездіяльності двох патрульних, які перебували на місці теракту в Києві, але не зупинили нападника, а втекли, повідомив у новому відеозверненні президент Володимир Зеленський.

«Вже є кримінальне провадження щодо цього факту, і буде повна перевірка роботи патрульних – вони повинні були діяти в тих обставинах. ДБР займається цією справою. Розслідування щодо нападу й перевірку всіх фактів щодо вбивці, його стану, отримання ним зброї ведуть разом Служба безпеки України та Національна поліція України. Міністр зробить кадрові висновки по всій вертикалі. Треба переглянути й протоколи реагування на такі ситуації, а також добору та навчання патрульних», – розповів президент.

За інформацією Зеленського, у лікарнях перебувають вісім людей, які були поранені.

«Одна людина – у вкрай важкому стані. Надається вся необхідна допомога», – уточнив президент.

18 квітня у Києві в Голосіївському районі невідомий чоловік відкрив стрілянину по людях, вбивши чотирьох людей на вулиці, після чого забарикадувався у приміщенні супермаркета та утримував заручників. Ще одна людина загинула у приміщенні магазина. Стрілка ліквідували під час штурму.

Згодом у лікарні померла одна з поранених жінок, їй було близько 30 років. Загалом відомо про 6 загиблих та 14 постраждалих.

Кримінальне провадження розпочали за ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт, що призвів до загибелі людей). За даними ОГП, стрілянину в Києві влаштував 58-річний уродженець Москви, він використовував автоматичну зброю.



