Поліція: стрілянину в навчальному закладі Чопа розслідують як теракт

Поліція Закарпатської області повідомляє, що справу про стрілянину в навчальному закладі Чопа розслідують як терористичний акт.

«Сьогодні вранці 15-річний учень під час перебування у навчальному закладі здійснив кілька пострілів із пістолета, внаслідок чого поранив однокласника. Потерпілому надано медичну допомогу, загрози його життю і здоров’ю немає, а стрільця, який втікав після скоєного, за лічені хвилини зупинили патрульні поліцейські… За попередніми даними, підліток міг діяти під впливом і психологічним тиском невстановлених осіб, з якими контактував через один із месенджерів, а познайомився через онлайн-гру. Зокрема, він повідомив про отримання погроз щодо заподіяння шкоди його близьким у разі невиконання висунутих вимог», – кажуть у поліції.

За словами правоохоронців, що використаний під час стрілянини пістолет є шумовим, переробленим під вогнепальну зброю.

«Наразі тривають слідчі дії, спрямовані на встановлення усіх обставин події та осіб, причетних до її організації. Поліція також перевіряє канали комунікації, через які здійснювався вплив на неповнолітнього», – йдеться в повідомленні.

Поліція вранці 16 квітня повідомляла про цей випадок, зазначаючи, що слідчі та ювенальні поліцейські зʼясовують всі обставини, зокрема, як в руки неповнолітнього потрапила зброя, а також, що вирішується питання правової кваліфікації події.